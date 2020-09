Thiago Alcántara test anderhalve week na transfer positief op coronavirus

Thiago Alcántara heeft positief getest op het coronavirus, zo meldt Liverpool dinsdagavond via de officiële kanalen. De middenvelder, die maandagavond al ontbrak tegen Arsenal, vertoonde lichte symptomen en is inmiddels in thuisisolatie gegaan. The Reds voegen toe dat de Spanjaard in goede gezondheid verkeert en aan de beterende hand is.

Thiago mag zich pas anderhalve week speler van Liverpool noemen. De middenvelder werd onlangs voor een bedrag van dertig miljoen euro overgenomen van Bayern München en hij heeft momenteel één wedstrijd namens zijn nieuwe werkgever gespeeld. Ruim een week geleden deed hij 45 minuten mee in het treffen met Chelsea, dat uiteindelijk met 0-2 werd gewonnen.

“Het is een individuele keuze van een speler of zij de uitslag van een COVID-19-test openbaar willen maken” laat dokter Jim Moxon, de teamarts van Liverpool, weten in een korte verklaring. “We hebben de protocollen tot op de letter gevolgd en Thiago is oké. Hij gaat nu volgens de richtlijnen in zelfisolatie en hopelijk komt hij snel weer terug.”

Hoe lang manager Jürgen Klopp niet over Thiago kan beschikken is nog niet duidelijk. De eerstvolgende wedstrijd van Liverpool staat voor donderdagavond, als Arsenal de tegenstander is in de League Cup, op het programma. The Reds spelen aankomend weekend nog tegen Aston Villa voordat de Premier League enige tijd stil ligt vanwege de interlandonderbreking.