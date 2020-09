‘Manchester United heeft sleutel voor transfer Memphis Depay in handen’

Memphis Depay wordt al enige tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Barcelona, maar de Catalanen hebben voorlopig niet de financiële mogelijkheden om hem los te weken bij Olympique Lyon. Hier zou op korte termijn echter verandering in kunnen komen en Depay’s oude ploeg Manchester United speelt een hoofdrol in dit scenario. AS meldt dinsdagavond namelijk dat the Red Devils de ‘sleutel’ voor de toekomst van Depay in handen hebben.

De Spaanse sportkrant doelt hiermee op de naderende transfer van Ousmane Dembélé naar Manchester United, die volgens AS ‘heel dichtbij’ is. Barcelona neemt naar verluidt genoegen met een transfersom van 50 à 60 miljoen euro voor de Fransman, die drie jaar geleden nog voor een bedrag van maximaal 145 miljoen werd overgenomen van Borussia Dortmund. De 23-jarige aanvaller is er sindsdien in Spanje echter niet in geslaagd om een onuitwisbare indruk te maken en hij kwam maandag nog negatief in het nieuws omdat hij te laat op het trainingscomplex van zijn club zou zijn gearriveerd.

Manchester United zat in de afgelopen maanden achter Jadon Sancho aan, maar de komst van de Engelsman lijkt een kleine week voor het sluiten van de transfermarkt niet meer tot de mogelijkheden te behoren. Als de werkgever van onder meer Donny van de Beek nu doorschakelt naar Dembélé, dan biedt het Barcelona de middelen om de komst van Depay af te ronden.

De Oranje-international zou voor een bedrag van om en nabij de dertig miljoen op te pikken zijn in Frankrijk en Barcelona heeft zodra Dembélé vertrekt de financiële ademruimte om een van de grootste wensen van trainer Ronald Koeman in te willigen. Met het vertrek van Dembélé komt er bovendien weer flink wat ruimte vrij in het salarishuis, dat in de afgelopen weken met het vertrek van spelers als Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Luis Suárez toch al behoorlijk is opgeruimd.

Manchester United lijkt overigens niet alleen bezig met de komst van een nieuwe vleugelaanvaller. Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt dinsdagavond dat een spits ook nog altijd hoog op het verlanglijstje staat en dat daarom de gesprekken met de momenteel transfervrije Edinson Cavani zijn geopend. De Engelsen zouden bovendien ook navraag hebben gedaan naar de status van Luka Jovic bij Real Madrid.