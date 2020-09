Dest lijkt ondanks alles op ideaal moment in te stappen bij Barcelona

Onder Ronald Koeman is reeds het nodige veranderd bij Barcelona. Oudgedienden Luis Suárez. Ivan Rakitic en Arturo Vidal kregen in de voorbereidingsperiode te horen dat ze mochten vertrekken en het drietal staat inmiddels al niet meer onder contract in het Camp Nou. Vorige week werd tevens afscheid genomen van Nélson Semedo, die de Catalanen inruilde voor een avontuur in de Premier League bij Wolverhampton Wandererers. De beoogde nieuwe rechtsback heet Sergiño Dest. Voor de van Ajax afkomstige vleugelverdediger lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd in het door Koeman gekozen 4-2-3-1-systeem.

Door Rian Rosendaal

In de oude situatie, toen Quique Setién nog de scepter zwaaide bij Barcelona, speelde men afgelopen seizoen vaak in een 4-4-2 of 4-3-3-systeem bij de grootmacht. Koeman heeft echter een ander tactisch plan voor ogen, met spelers die vanaf de zijkant naar binnen trekken en vleugelverdedigers die de vrijgekomen ruimte dan kunnen benutten. In de galavoorstelling tegen Villarreal (4-0) van afgelopen zondag, het eerste LaLiga-duel van de Nederlandse coach in dienst van Barcelona, begon de vorig seizoen regelmatig bekritiseerde Antoine Griezmann aan de rechterkant, met Lionel Messi die als diepste spits fungeerde. De 33-jarige spelmaker, die na een zeer turbulente periode besloot om de Spanjaarden tóch trouw te blijven, was in de voorbereiding echter degene die geregeld aan de rechterkant werd geposteerd. Een belangrijke rol was tevens weggelegd voor de achter Messi opererende Philippe Coutinho, die na een verhuurperiode bij Bayern München een tweede kans krijgt in de selectie van Koeman. De opvolger van de ontslagen Setien kan voor de rechterflank ook nog kiezen voor zomeraanwinst Francisco Trincão.

De verschillende statistieken van Semedo en Dest van afgelopen seizoen.

Voorsprong op Semedo in aanvallend opzicht

De aanvallende kwaliteiten van Dest lijken ideaal voor de aanvallende filosofie die Koeman voorstaat. Eén en ander komt naar voren in de statistieken van Opta over de voetbaljaargang 2019/20. De bij Ajax vertrekkende rechtsback leverde beduidend meer voorzetten af dan Semedo (85 tegenover 31). Dest moet nog wel flink werken aan de voorzetten, want slechts zestien stuks bereikten uiteindelijk een medespeler. Het verschil op het gebied van gecreëerde kansen is een stuk kleiner (29 om 20 in het voordeel van de Ajacied), maar ook hierin komt de speler van Team USA dus als winnaar uit de strijd. In verschillende andere categorieën is het verschil tussen Semedo en Dest eveneens te verwaarlozen. De Portugese flankspeler kwam afgelopen seizoen tot één doelpunt en vier assists. Dest op zijn beurt liet naast vijf assists ook nog eens twee treffers noteren in alle competities namens Ajax. Ook op het gebied van passzuiverheid geven beide verdedigers elkaar nauwelijks wat toe. Semedo sloot af met 89,3 procent en zijn collega uit Almere schopte het in het door de coronacrisis aan banden gelegde seizoen tot 87,1 procent.

Er zijn meer overeenkomsten te noteren in de analyse over Semedo en Dest. In de korte voorbereiding op het nieuwe seizoen in LaLiga moest de Portugees Sergi Roberto, van origine een middenvelder, voor zich dulden. Dest kreeg van trainer Erik ten Hag de vervelende boodschap dat Noussair Mazraoui de strijd om de rechtsbackpositie had gewonnen in de Johan Cruijff ArenA. De tevens door Bayern München begeerde Amerikaan moest het derhalve doen met enkele invalbeurten. Op fysiek gebied legt Dest het duidelijk af tegen Semedo, die 71 keer vaker een persoonlijk duel aanging met een tegenstander. De miljoenenaankoop van the Wolves wist bijna zestig procent van deze duels winnend af te sluiten. Dest noteert op dit vlak een veel lager cijfer: 50,2 procent. Laatstgenoemde vleugelverdediger zette minder vaak een tackle in, al ligt het gemiddelde aantal gewonnen tackles weer hoger dan in het geval van Semedo: 60, 7 procent om 57,1 procent. In de categorie ‘intercepties’ is de naar Engeland vertrokken rechtsback weer de betere: 34 stuks tegenover het aantal van 25 achter de naam van Dest.

De opstelling die werd gebruikt in het eerste LaLiga-duel van Barcelona van dit seizoen.

Legendarische voorgangers als rechtsback

Net als elke aankoop zal Dest onder een vergrootglas komen te liggen bij het kritische publiek van Barcelona. Voor Semedo werd medio 2017 dertig miljoen euro neergelegd, wat hooggespannen verwachtingen met zich meebracht. Hij groeide in drie seizoenen tijd echter nimmer uit tot publiekslieveling, wat duidelijk anders ligt bij diens voorganger Dani Alves. De Braziliaanse kilometervreter bracht acht seizoenen door in het Camp Nou en in die periode behoorde de routinier steevast tot de meest favoriete spelers. De heldenstatus kwam voornamelijk door stand door de drie Champions League-bekers die Alves wist te veroveren. Verder in het verleden zijn nog meer legendarische namen te vinden. Lilian Thuram bracht aan het einde van zijn loopbaan twee seizoenen door in Barcelona en Julian Belletti is de absolute held van de Champions League-finale in 2006. Als invaller, eerste keus Oleguer ging naar de kant, tekende hij in de 81ste minuut voor de winnende treffer van de ontmoeting met Arsenal in het regenachtige Parijs. Tijdens de periode van Koeman als speler van Barcelona was Albert Ferrer jarenlang de onbetwiste rechtsback in de formatie van toenmalig coach Johan Cruijff.

Nederlands getint Barcelona

De Nederlandse inbreng bij Barcelona is door de jaren heen behoorlijk groot geweest, zeker in de eerste periode van Louis van Gaal bij de club tussen 1997 en 2000. Michael Reiziger en Winston Bogarde werden destijds naar Spanje gehaald voor de rechter- en linkerflank. Later, toen Van Gaal zijn tweede dienstverband bij de Catalanen had zien mislukken, wist Giovanni van Bronckhorst de linksbackpositie te veroveren. De huidige coach van het Chinese Guangzhou R&F stond in 2006 met de Champions League-trofee in zijn handen en de voormalig trainer van Feyenoord was in dat seizoen de enige Barcelona-speler die alle duels speelde in het miljardenbal. De onlangs als bondscoach aangestelde Frank de Boer begon in 1999 bij Barça aan zijn eerste avontuur in het buitenland. De nieuwbakken keuzeheer van het Nederlands elftal hoeft echter niet naar Barcelona af te reizen om Dest te bekijken. Het product van de jeugdopleidingen van Almere City FC en Ajax koos vorig jaar na een zorgvuldige afweging namelijk voor een interlandloopbaan in het shirt van de Verenigde Staten, het land van zijn vader.

Meteen zeer diepgaande vragen voor Sergiño Dest op het vliegveld! ?? ????? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 september 2020

Mocht Dest deze week officieel worden gepresenteerd door Barcelona, dan volgt zijn vuurdoop wellicht zondag al in de thuiswedstrijd tegen het Sevilla van Luuk de Jong. Ook op Europees gebied is het gelijk al een belangrijke week voor de nog zeer jonge vleugelverdediger, want donderdag verricht de UEFA de loting voor de groepsfase van de Champions League. Een snel weerzien met Ajax in de poulefase zit er niet in voor Dest, want beide topclubs zijn ingedeeld in Pot 2, wat een tweeluik bij voorbaat al onmogelijk maakt. Wel is een groep met onder meer bekerhouder Bayern mogelijk. Dat kunnen dan pikante ontmoetingen worden, want der Rekordmeister leek lange tijd de beste papieren te hebben om zaken te doen met Ajax. Technisch directeur Hasan Salihamidzic meldde zich zelfs in Amsterdam om de miljoenendeal namens Bayern rond te maken. De Duitse kampioen is echter ingehaald door Barcelona wat betreft het aantrekken van Dest, die op zijn negentiende al aan een zeer belangrijk nieuw hoofdstuk in zijn carrière begint.