‘Real Madrid was in december of januari bij Overmars op kantoor, het was rond’

Donny van de Beek mag zich inmiddels speler van Manchester United noemen, maar het had weinig gescheeld of de middenvelder had het shirt van een andere Europese grootmacht gedragen. Real Madrid zat in het afgelopen jaar nadrukkelijk achter de Oranje-international aan en bereikte zelfs een akkoord met Ajax over een overgang van Van de Beek. Vanwege de coronacrisis ging er echter een streep door deze transfer, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers dinsdag in de podcast van Ajax Life.

“Na zijn goede reeks vorig jaar in de Champions League en het succes van Ajax stonden meerdere spelers in de belangstelling van Europese clubs. Een aantal van die clubs heeft mij gebeld met de vraag: ‘Guido, hoe zit het met Donny? Is hij klaar voor de volgende stap? Wij willen hem graag hebben’”, blikt Albers terug. “Een van die clubs was Real Madrid en ik denk dat als Real Madrid belt, je daar natuurlijk altijd serieus naar moet luisteren. Dat hebben we gedaan.”

Albers en Real Madrid werkten er in eerste instantie naartoe om Van de Beek vorig jaar zomer al de overgang naar het Santiago Bernabéu te laten maken: “Maar daar was Ajax pertinent op tegen. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gingen natuurlijk ook al weg en ze wilden wel een stuk van de as in stand houden”, vervolgt de zaakwaarnemer zijn verhaal. “We hebben er daarom een deadline over afgesproken en die heb ik niet gehaald met Real Madrid, toen is hij gebleven. We hadden wel alles al in orde gemaakt voor het jaar erop, vorig jaar zijn eigenlijk alle papieren al getekend.”

“In december of januari is Real Madrid ook hier geweest op het kantoor van Marc Overmars, er is ook met Edwin van der Sar gesproken. Toen hebben we elkaar de hand gegeven: ‘Is het honderd procent rond?’ ‘Ja, het is honderd procent.’ ‘Nou fantastisch, dan houden we het nog even stil, dan wordt hij in de komende maanden gekeurd en dan gaat hij in de zomer over naar Madrid’”, memoreert Albers.

Nadat het coronavirus begin dit jaar zijn opwachting maakte in Europa kwam de transfer van Van de Beek op losse schroeven te staan: “Een van de clausules in het contract was dat hij nog medisch gekeurd moest worden. Dat kon niet, want ten eerste was er corona en ten tweede wist Madrid dat ze dan ook aan hem vastzaten. En dus is er gekozen om daar ook weer een deadline in te brengen en die hebben we niet gehaald. Daarna hebben we in overleg met Donny ook met andere clubs gesproken en uiteindelijk is de keuze op Manchester United gevallen”, sluit Albers af.