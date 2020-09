Van Bommel niet naar Schalke: ‘Hij kent de Bundesliga niet goed genoeg’

Mark van Bommel wordt niet de nieuwe trainer van Schalke 04. In de Duitse media werd de ex-trainer van PSV genoemd als kandidaat om de ontslagen David Wagner op te volgen. Huub Stevens ontkracht de berichtgeving. Stevens maakt deel uit van de raad van toezicht van Schalke en vergaderde maandag over de nieuwe trainer. De naam van Van Bommel is niet gevallen.

“Er zijn diverse kandidaten besproken maar Mark van Bommel zat daar niet bij. Ik denk ook niet dat Van Bommel past in het profiel dat we zoeken. Hij kent de Bundesliga denk ik niet goed genoeg”, legt Stevens uit in gesprek met FOX Sports. Wie wel in beeld zijn om Schalke te gaan trainen wil Stevens niet zeggen. Van Bommel droeg tussen 2006 en 2011 het shirt van Bayern München.

Volgens diverse Duitse media is Manuel Baum de belangrijkste kandidaat bij Schalke. De 41-jarige Baum, ex-trainer van onder meer FC Augsburg, is momenteel werkzaam bij de Duitse voetbalbond als trainer van Duitsland Onder-18. Volgens BILD werd hij zaterdag al gespot in Gelsenkirchen langs de lijn bij een wedstrijd van Schalke Onder-23. Andere namen die rondgaan in de Duitse media zijn Ralf Rangnick, André Breitenreiter, Valerien Ismael, Marc Wilmots, Sandro Schwarz, en Alexander Zorniger.

Als Schalke woensdag nog geen nieuwe trainer heeft aangesteld, zal er volgens Kicker zaterdag een interim-trainer op de bank zitten bij de wedstrijd tegen RB Leipzig. Technisch directeur Jochen Schneider benadrukt dat de club de tijd neemt om een goede trainer te vinden. “Het gaat ons er niet om dat we een grote naam aantrekken. We kijken naar wat voor type trainer dit team nodig heeft. Kwaliteit is belangrijker dan snelheid bij het nemen van dit besluit.”