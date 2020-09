‘Oussama Idrissi mag hopen op toptransfer na interesse uit Spanje’

AZ moet vrezen voor het vertrek van Oussama Idrissi. De 24-jarige buitenspeler staat volgens ElDesmarque namelijk in de serieuze belangstelling van Sevilla. Technisch directeur Monchi is zeer gecharmeerd van de Marokkaanse aanvaller en wil hem derhalve naar Spanje halen. Ook Napoli en Wolverhampton Wanderers zouden het oog hebben laten vallen op de linksbuiten.

ElDesmarque schrijft dat the Wolves zelfs al een bod van zestien miljoen euro hebben neergelegd in Alkmaar. Over een dergelijke bieding is in de Nederlandse media vooralsnog niet bericht. Sevilla wil de Marokkaans international eveneens aantrekken. De verwachting is dat Monchi zich nog deze transferperiode meldt in Alkmaar bij technisch directeur Max Huiberts. Sevilla-trainer Julen Lopetegui heeft verschillende opties voor de positie van linksbuiten. Lucas Ocampos, Suso en Munir El Haddadi zouden als vleugelaanvaller uit de voeten kunnen, maar geen van allen zou beschikken over de kwaliteiten van Idrissi.

Idrissi heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag wil vertrekken bij AZ. “Als je ergens bent uitgeleerd, heb je een nieuwe uitdaging nodig”, zei hij in juli nog in gesprek met De Telegraaf. Vorig seizoen was er al veel interesse in Idrissi. Het Russische Krasnodar en meerdere Italiaanse clubs wilden hem graag inlijven. Waar het destijds niet van een transfer kwam, hoopt hij nu wel op de volgende stap. “Je weet dat als je iedere dag op een hoger niveau en met een grotere intensiteit traint en speelt, de prikkels zullen toenemen. Daar word je een betere voetballer van.”

De aanvaller gaf aan dat hij AZ niet als eindstation ziet. Hij mikt daarom op een transfer naar het buitenland. “Goede voetballers willen uiteindelijk altijd op een zo hoog mogelijk podium acteren. In Nederland ontbreekt dat podium”, stelt hij. “De Eredivisie heeft niet de intensiteit en de clubs om op topniveau te kunnen meedoen. Daardoor komen nauwelijks topspelers naar Nederland, de topspelers die er wél zijn blijven hier meestal niet heel erg lang.” De voormalig jeugdspeler van NAC Breda en Feyenoord brak door bij FC Groningen en maakte naam bij AZ. Na zes jaar in de Eredivisie gespeeld te hebben wil hij de stap naar een Europese topcompetitie maken.

In het interview liet Idrissi weten dat hij naar een van de vier grote Europese topcompetities wil: Spanje, Engeland, Italië of Duitsland. “Ik kijk omhoog. Die vier landen trekken mij heel erg aan. Omdat daar het beste voetbal wordt gespeeld, met de perfecte intensiteit. Daar wil ik mij verder ontwikkelen.” Het contract van Idrissi bij AZ loopt nog twee jaar door tot aan de zomer van 2022.