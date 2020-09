‘Lyon sluit deal in Milaan en haalt opvolger Depay op in Engeland’

Olympique Lyon houdt nog steeds rekening met het vertrek van Memphis Depay, terwijl er er ook nog immer wordt getrokken aan Houssem Aouar en Moussa Dembélé. De Fransen zijn in dat kader druk bezig met geschikte vervangers en volgens verschillende buitenlandse media zijn Lucas Paquetá en Islam Slimani de belangrijkste gegadigden van de clubleiding van les Gones.

RMC Sport en de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio melden dinsdag dat Olympique Lyon reeds tot een persoonlijk akkoord is gekomen met Paquetá, die bij zijn huidige werkgever AC Milan nog drie seizoenen vastligt. Met de deal voor de middenvelder is naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid, inclusief een niet nader bekend doorverkooppercentage. Paquetá kan in Lyon een vijfjarig contract tekenen en zijn jaarsalaris bedraagt 2,5 miljoen euro.

L'Équipe: Olympique Lyon halveert vraagprijs Depay en stelt ultimatum

De Franse club wil desondanks graag een miljoenendeal sluiten. Lees artikel

De technische leiding van Olympique Lyon praat daarnaast met het management van Slimani over een eventuele deal. De Algerijnse aanvaller ligt nog tot 2021 vast bij Leicester City, maar volgens RMC Sport is de koploper in de Premier League bereid om hem een jaar eerder transfervrij te laten vertrekken. Slimani, afgelopen seizoen verhuurd aan AS Monaco, heeft bij the Foxes geen uitzicht op een basisplaats, waardoor een tussentijds vertrek de beste optie lijkt voor alle partijen. De 32-jarige spits zou wel oren hebben naar een overgang richting Lyon.

In verschillende buitenlandse media wordt tevens melding gemaakt van de komst van Facundo Pellistri naar Olympique Lyon. De achttienjarige vleugelaanvaller staat al enige tijd op het lijstje van Juninho, de technisch directeur van de Fransen. L'Équipe wist onlangs te melden dat het Uruguyaanse CA Peñarol vijf miljoen euro overhoudt aan de deal met Lyon, terwijl er tevens een doorverkoopclausule is afgesproken tijdens de onderhandelingen.

Volgens L'Équipe is Olympique Lyon bereid om de vraagprijs voor Depay te laten zakken naar 12,5 miljoen euro, daar de Fransen vanwege de problemen in financieel opzicht sowieso een miljoenendeal willen afsluiten. Voorzitter Jean-Michel Aulas hield eerst nog vast aan de vraagprijs van 25 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat clubs zich vóór 2 oktober melden voor Depay. Barcelona lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om de Oranje-international over te nemen.