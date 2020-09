AD benoemt ‘aversie Klaiber tegen Ajax’; rechtsback heeft extra optie

Ajax heeft zich bij FC Utrecht gemeld voor Sean Klaiber, zo meldde De Telegraaf maandag. De interesse vanuit Amsterdam in de rechtsback wordt door diverse media bevestigd en het Algemeen Dagblad schrijft dat Klaiber meer ijzers in het vuur heeft. Volgens de krant staat hij namelijk ook in de belangstelling van het Italiaanse Parma.

Ajax versterkte zich deze zomer op verschillende posities, maar niet in de achterhoede. Desondanks werd Sven Botman verkocht aan Lille OSC, Joël Veltman aan Brighton & Hove Albion en staat Sergiño Dest op het punt naar Barcelona te vertrekken. De spoeling in de achterhoede is derhalve dun en dus wil directeur spelerszaken Marc Overmars een nieuwe verdediger toevoegen aan de selectie van Erik ten Hag.

Volgens het Algemeen Dagblad was AZ-back Owen Wijndal al langer in beeld bij Ajax als opvolger voor Nicolás Tagliafico, maar wordt hij gezien als een te dure optie voor een reserverol. Klaiber als alternatief voor Noussair Mazraoui is voor Ajax in financieel opzicht voordeliger, zo klinkt het. Overmars is in onderhandeling met FC Utrecht, maar het verschil tussen vraag en aanbod is volgens de krant nog ‘behoorlijk’.

Het zou geen uitgemaakte zaak zijn dat Klaiber FC Utrecht inruilt voor Ajax. Ook Parma, de huidige hekkensluiter van de Serie A, zou een oogje op hem hebben. Volgens de verslaggever van de krant ligt een overstap van Klaiber naar Ajax gevoelig vanwege de rivaliteit tussen beide clubs. Bovendien heeft de verdediger de afgelopen jaren zijn aversie tegen Ajax meermaals laten blijken.

Zo sprak hij ooit uit dat hij het niet vindt kunnen dat een speler van FC Utrecht naar Ajax gaat. In 2018 werd hij nog boos op ploeggenoot Zakaria Labyad, die als speler van Utrecht na het duel met Ajax een Ajax-shirt wilde aantrekken. Vorige week gaf Klaiber overigens nog aan dat hij niet weg wil. “Er is hier zoveel moois gaande", zei Klaiber. "Ik wil gewoon onderdeel zijn van dit team."