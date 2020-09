KNVB hakt knoop door over amateurvoetbal na ingrijpende maatregelen

Het amateurvoetbal gaat de komende drie weken gewoon door. De KNVB meldt dat ondanks het feit dat er de komende weken geen publiek aanwezig mag zijn vanwege de nieuwe coronamaatregelen, er geen redenen zijn om het voetbal stil te leggen. De maatregelen die maandagavond werden aangekondigd gaan dinsdag om 18.00 uur in en gelden vooralsnog tot en met dinsdag 20 oktober.

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kondigde het kabinet maandagavond een aantal ingrijpende maatregelen aan. Supporters mogen niet meer het stadion in en ook langs de lijn op de amateurvelden is de komende drie weken geen publiek toegestaan. Bovendien gaan de kantines de komende drie weken dicht. “Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers”, reageert de KNVB. “Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen. Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema.” Nadat de maatregelen maandag werden aangekondigd gingen geruchten de ronde dat clubs nadachten over het tijdelijk stilleggen van de competities.

Volgens de KNVB liggen er gedegen protocollen die verantwoorde sportbeoefening mogelijk maken en houden. “Dat heeft de afgelopen periode ook aangetoond”, zo klinkt het. "Dat deze nieuwe maatregelen, ondanks complimenten van de minister-president aan de sport, zijn genomen, is een enorm zware klap voor alle verenigingen en de vrijwilligers die keihard werken om een veilige situatie voor haar leden te creëren”, reageert directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. "We zijn blij dat we kunnen blijven voetballen, maar dit heeft wel enorme financiële consequenties voor de clubs en doet het verenigingsleven onwijs veel pijn. We ontkomen helaas niet aan deze maatregelen. We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor publiek."

Doordat er geen publiek aanwezig mag zijn en de kantines dicht gaan, lopen sportverenigingen inkomsten mis. “We gaan daarom samen met NOC*NSF snel met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie voor onze verenigingen. We gaan in dat overleg na of het derde steunpakket voldoende zal zijn voor de sportwereld, of dat er extra steun nodig is voor verenigingen”, zo meldt de KNVB. “Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal.”