‘Mark van Bommel kanshebber op trainersfunctie in Bundesliga’

Mark van Bommel kan zijn trainerscarrière mogelijk een vervolg geven in de Bundesliga. Volgens de Westdeutsche Allgemeine Zeitung is de clubloze trainer in beeld bij Schalke 04. Van Bommel, die vorig seizoen werd ontslagen bij PSV, is naar verluidt een van de kandidaten. Ook Manuel Baum en Dimitrios Grammozis zijn in beeld om aan de slag te gaan in Gelsenkirchen.

Schalke 04 is bezig aan een dramatische reeks. De Bundesliga-club won sinds 17 januari geen wedstrijd meer. In de tweede seizoenshelft van de vorige jaargang zakte Schalke hard op de ranglijst. Ook dit seizoen zijn de prestaties allesbehalve veelbelovend. De eerste competitiewedstrijd werd met 8-0 verloren van Bayern München, terwijl Werder Bremen afgelopen weekend met 1-3 te sterk was. De clubleiding heeft intussen afscheid genomen van David Wagner en is op zoek naar een nieuwe trainer. Van Bommel is een van de kandidaten om Schalke erbovenop te helpen.

Van Bommel is geen onbekende in de Bundesliga. De oud-middenvelder speelde tussen 2006 en 2011 voor Bayern München. Nadat hij in 2013 een punt achter zijn voetballoopbaan zette dook hij het trainersvak in. Hij assisteerde Bert van Marwijk onder meer bij Saudi-Arabië en Australië. Bij PSV stond hij voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer. Eind vorig jaar werd hij ontslagen in Eindhoven vanwege tegenvallende resultaten en sindsdien zit de 43-jarige trainer zonder club.

Volgens WAZ krijgt Van Bommel concurrentie van Baum en Grammozis. De 41-jarige Baum, ex-trainer van onder meer FC Augsburg, is momenteel werkzaam bij de Duitse voetbalbond als trainer van Duitsland Onder-18. Volgens Duitse media zou hij de grootste kanshebber zijn om de vacante positie in te vullen bij Schalke. Volgens BILD werd hij zaterdag al gespot in Gelsenkirchen langs de lijn bij een wedstrijd van Schalke Onder-23. Andere namen die rondgaan in de Duitse media zijn Ralf Rangnick, André Breitenreiter, Valerien Ismael, Marc Wilmots, Sandro Schwarz, en Alexander Zorniger.

Als Schalke woensdag nog geen nieuwe trainer heeft aangesteld, zal er volgens Kicker zaterdag een interim-trainer op de bank zitten bij de wedstrijd tegen RB Leipzig. Technisch directeur Jochen Schneider benadrukt dat de club de tijd neemt om een goede trainer te vinden. “Het gaat ons er niet om dat we een grote naam aantrekken. We kijken naar wat voor type trainer dit team nodig heeft. Kwaliteit is belangrijker dan snelheid bij het nemen van dit besluit.”