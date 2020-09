Mourinho streept naam door voor clash met Chelsea; transfergerucht laait op

Het lijkt er steeds meer op dat Dele Alli Tottenham Hotspur in de slotfase van de transferperiode verlaat. Onder meer de The Telegraph meldt dat de aanvallende middenvelder ontbreekt in de wedstrijdselectie van the Spurs voor de ontmoeting met Chelsea van dinsdagavond. Beide Londense clubs strijden dinsdagavond om een plaats in de vierde ronde van de EFL Cup. De verwachting was juist dat Alli speelminuten zou gaan maken tegen de stadgenoot.

Alli wordt door RMC Sport in verband gebracht met een overgang richting Paris Saint-Germain, al is het nog maar de vraag of Tottenham wenst mee te werken aan een tussentijds vertrek van de Engelsman. Voorzitter Daniel Levy heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven, zo klinkt het. PSG zet naar verluidt in op een huurdeal voor Alli, wiens contract in Noord-Londen nog bijna vier jaar doorloopt.

De toekomst van Alli op clubniveau is al enige tijd onderwerp van gesprek in Engeland. De middenvelder deed slechts een helft mee in het eerste competitieduel van dit seizoen tegen Everton (0-1 nederlaag). Tegen Southampton (2-5) en Newcastle United (1-1) kwam hij helemaal niet in actie. Mourinho gunde Alli wél speeltijd in de ontmoeting met FK Shkendija (1-3) in de derde kwalificatieronde in de Europa League. Hij zou normaal gesproken ook hebben gespeeld tegen Leyton Orient, maar vanwege het coronavirus ging het uitduel in de tweede ronde van de EFL Cup vorige week dinsdag niet door.

Alli werd onlangs ook genoemd als onderdeel van een ruildeal tussen Tottenham en Real Madrid. De middenvelder zou dan naar Spanje verkassen, met Gareth Bale die terugkeert bij zijn oude werkgever. Laatstgenoemde keerde daadwerkelijk op huurbasis terug bij Tottenham, maar Alli is voorlopig nog niet vertrokken bij de club van manager José Mourinho. Ook Internazionale is naar verluidt in de markt voor Alli, die nog een week de tijd heeft om van club te wisselen.