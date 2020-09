Wanneer is de loting voor de groepsfase van de Champions League?

Het nieuwe Champions League-seizoen 2020/21 gaat volgende maand weer van start. Ajax is na de uitschakeling van AZ de enige deelnemer in de groepsfase van het miljardenbal. De Amsterdammers krijgen deze week te horen wie de tegenstanders worden, daar donderdagmiddag 1 oktober om 17.00 uur de loting van start gaat in Genève.

Nog niet alle deelnemers zijn bekend. Dinsdag en woensdag worden de laatste zes tickets verdeeld in de play-offs van de Champions League. Wanneer de laatste voorrondes zijn afgewerkt is de definitieve indeling van de potten bekend en kan er donderdag geloot worden. Ajax is ingedeeld in pot 2 en ontloopt daardoor verschillende grote clubs. Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund en Chelsea kunnen niet door Ajax geloot worden. Hierdoor zit een weerzien tussen Ajax met ex-spelers als Frenkie de Jong, Luis Suárez, Donny van de Beek en Hakim Ziyech er niet in.

Ajax krijgt in de groepsfase hoe dan ook te maken met minimaal een loodzware tegenstander uit pot 1. Bayern München, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit Sint-Petersburg en FC Porto zijn de mogelijke tegenstanders uit de zwaarste pot. De indeling van de potten is gebaseerd op de coëfficiëntenranglijst. Pot 1 bestaat uit de winnaars van de Champions League en Europa Legaue, plus de zes hoogst genoteerde clubs. Bij de loting kan een club geen andere club loten die in dezelfde competitie speelt. Een confrontatie tussen bijvoorbeeld Barcelona en Real Madrid is daardoor dus uitgesloten.

Voorlopige potindeling

Pot 1

Bayern München (Dui, winnaar Champions League)

Sevilla (Spa, winnaar Europa League)

Real Madrid (Spa)

Liverpool (Eng)

Juventus (Ita)

Paris Saint-Germain (Fra)

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

FC Porto (Por)

Pot 2

Barcelona (Spa)

Atlético Madrid (Spa)

Manchester City (Eng)

Manchester United (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Dortmund (Dui)

Chelsea (Eng)

Ajax

Pot 3

RB Leipzig (Dui)

Internazionale (Ita)

Lazio (Ita)

Atalanta (Ita)

Pot 4

Lokomotiv Moskou (Rus)

Olympique Marseille (Fra)

Club Brugge (Bel)

Borussia Mönchengladbach (Dui)

Istanbul Basaksehir (Tur)

Stade Rennes (Fra)

Afhankelijk van de resultaten in de play-offs kunnen er nog clubs uit pot 4 in pot 3 terechtkomen.

Programma play-offs Champions League

Dinsdag 29 september

21.00 uur Dynamo Kiev (Oek) - AA Gent (Bel)

21.00 uur Ferencvaros (Hon) - Molde FK (Nor)

21.00 uur Omonia Nicosia (Cyp) - Olympiakos Pireaus (Gri)

Woensdag 30 september

21.00 uur Midtjylland (Nor) - Slavia Praag (Tsj)

21.00 uur PAOK (Gri) - Krasnodar (Rus)

21.00 uur Red Bull Salzburg (Oos) - Maccabi Tel Aviv (Isr)

Wedstrijdschema groepsfase

Speelronde 1: 20/21 oktober

Speelronde 2: 27/28 oktober

Speelronde 3: 3/4 november

Speelronde 4: 24/25 november

Speelronde 5: 1/2 december

Speelronde 6: 8/9 december