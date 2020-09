L'Équipe: Olympique Lyon halveert vraagprijs Depay en stelt ultimatum

Olympique Lyon kent moeilijkheden in financieel opzicht en is derhalve bereid om Memphis Depay in de laatste week van de transferperiode te verkopen, zo verzekert L'Équipe dinsdag. De Fransen zijn van plan om de vraagprijs voor de Oranje-international te halveren, waardoor Depay voor 12,5 miljoen euro kan vertrekken. Voorzitter Jean-Michel Aulas hield in eerste instantie nog vast aan een transfersom van 25 miljoen euro.

Olympique Lyon houdt met het gewijzigde standpunt alsnog een miljoenenbedrag over aan de verkoop van Depay, terwijl daarnaast zijn riante salaris van de begroting wordt geschrapt. De aanvaller behoort tot de grootverdieners bij les Gones. Voorwaarde is wel dat belangstellende clubs zich vóór 2 oktober melden bij Aulas. De Lyon-preses wil nadien geen spelers meer laten vertrekken, zo benadrukt bovengenoemde Franse krant.

Depay wordt al weken in verband gebracht met een overstap richting het Barcelona van trainer Ronald Koeman. De Telegraaf meldde onlangs dat er reeds een persoonlijk akkoord was bereikt tussen club en speler. Aulas benadrukte echter via Twitter dat er van een definitieve deal met de Catalanen geen sprake was. L'Équipe bracht vorige week nog naar buiten dat Depay van plan is om het seizoen af te maken in Lyon en dat hij enkele van zijn ploeggenoten daarover zou hebben ingelicht.

De aan Barcelona gelinkte aanvaller, met een contract tot 2021 in Lyon, kan zijn verblijf in Frankrijk ook verlengen. Aulas repte tegenover Le Progrès over een 'niet te weigeren contractvoorstel': “Het is een prachtig voorstel“, aldus de Franse voorzitter, die er alles aan doet om zijn topspeler te behouden. “Niets is onmogelijk. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om hem te behouden. Als hij niet bij ons blijft dan zullen we daar op inspelen.“