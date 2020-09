A Bola: Jorge Mendes strijkt 20 miljoen op met afsluiten vier topdeals

De aanhoudende coronacrisis is een regelrechte strop voor de meeste voetbalclubs in Europa. Jorge Mendes kent echter geen tegenslagen in de huidige transferperiode. Volgens de Portugese krant A Bola heeft de zaakwaarnemer van onder meer Cristiano Ronaldo en James Rodríguez circa twintig miljoen euro verdiend aan transfers in de afgelopen weken.

Het dagblad baseert de gegevens op de tien procent die Mendes bij transfers van de FIFA mag bedingen als commissie. Mede door vier recente transfers komt de superagent uit Portugal volgens bovengenoemd medium op het miljoenenbedrag uit. Mendes heeft ervoor gezorgd dat Rubén Dias voor 68 miljoen euro de overstap maakte van Benfica naar Manchester City, terwijl Nélson Semedo Barcelona voor een transfersom van minimaal 30 miljoen euro inruilde voor Wolverhampton Wanderers. Mendes strijkt naar verluidt 6,8 miljoen euro op voor de Dias-deal en het naar de Premier League brengen van Semedo levert de zakelijk adviseur drie miljoen euro op.

Mendes houdt daarnaast vier miljoen euro over aan de overgang van Fabio Silva van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers. Met de transfer van de Portugese topschutter was een bedrag van veertig miljoen euro gemoeid. Tevens schrijft hij 4,4 miljoen euro bij voor zijn hulp bij de overstap van Diogo Jota, die Wolverhampton Wanderers verliet voor een avontuur bij Liverpool. Het betrekken van Nicolás Otamendi in de deal van Manchester City omtrent Dias levert Mendes nog eens 1,5 miljoen euro op.

De verwachting is dat Mendes in de laatste fase van de transferperiode, die loopt tot en met 5 oktober, nog meer deals afsluit. Het Griekse medium SDNA meldt dat Olympiacos in de markt is voor Anwar El Ghazi, die is aangesloten bij Gestifute, het makelaarskantoor van Mendes. De Griekse topclub denkt aan een huurdeal voor de vleugelaanvaller van Aston Villa.