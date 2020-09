Transfer Klaassen naar Ajax lonkt door problemen bij Werder Bremen

Werder Bremen staat open voor een vertrek van Davy Klaassen, zo melden diverse Duitse media. De Telegraaf pakte maandagavond uit met de interesse van Ajax in de middenvelder. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft zich officieel gemeld bij Werder. De Bundesliga-club is naar verluidt bereid afscheid te nemen van Klaassen vanwege de slechte financiële situatie. Volgens BILD is Ajax nu bereid twaalf miljoen euro te bieden.

Mede door de impact van de coronacrisis is Werder dringend op zoek naar inkomsten. Aanvaller Milot Rashica leek voor een bedrag van circa twintig miljoen euro te verkassen, maar vooralsnog ligt de ex-speler van Vitesse twee jaar vast. De huidige nummer elf van de Bundesliga houdt daarom rekening met een vertrek van Klaassen, zo klinkt het.

De Telegraaf: Ajax meldt zich voor Davy Klaassen en Sean Klaiber

Naast Davy Klaassen staat ook Sean Klaiber van FC Utrecht op het lijstje van Ajax. Lees artikel

De 27-jarige Klaassen, die nog twee seizoenen onder contract staat in Duitsland, werd enkele maanden geleden al in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. In juli meldde BILD dat de Amsterdamse club een bod van iets minder dan tien miljoen euro ging uitbrengen. Destijds wilden Klaassen en zijn entourage niet veel kwijt over de belangstelling.

DeichStube deed bij sportief directeur Frank Baumann navraag naar aanleiding van de berichtgeving van De Telegraaf. "Onze situatie is bekend", aldus de sportbestuurder, die niet specifiek de situatie van Klaassen besprak. "Aan de ene kant willen we natuurlijk de sterkst mogelijke selectie hebben, maar aan de andere kant hebben we geen enkele speler die niet te koop is."