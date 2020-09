Bergkamp denkt aan ‘Ajax-rol’ bij mogelijke terugkeer in de voetbalwereld

Dennis Bergkamp vertrok in 2017 bij Ajax en sindsdien is de voormalig aanvaller van onder meer Arsenal en Internazionale niet meer actief geweest in de voetballerij. De oud-international van het Nederlands elftal zinspeelt enkele jaren later op een terugkeer in de trainerswereld, al is hij wel kieskeurig in zijn zoektocht. Bergkamp wil onder geen beding ergens als hoofdtrainer aan de slag.

"Ik heb sinds mijn vertrek bij Ajax niet meer fulltime gewerkt en ik ben momenteel ook niet actief op zoek naar een baan in de voetbalwereld", zo benadrukt Bergkamp in een uitgebreid interview met de BBC. "Desondanks begint het wel weer steeds meer te kriebelen om wat te gaan doen in de voetballerij. Op het traningsveld staan blijft toch het leukste dat er is", aldus de ex-aanvaller, die niet zomaar op elke aanbieding ingaat. "Ik word zeker geen hoofdcoach. Dat is niet mijn ambitie en daarnaast houd ik teveel van mijn vrijheid. Ik breng graag tijd door met mijn familie en wil een leven hebben naast het voetbal."

Bergkamp is niet per se op zoek naar een rol als spitsentrainer: "Dat zou ik eerlijk gezegd te beperkt vinden. Als iemand niet goed presteert, wil ik het ook over de rest van zijn spel hebben, of dat nu iets tactisch of een persoonlijk issue is", aldus de voormalig topspits, die zijn ambities verder ontvouwt. "Wat ik in gedachten heb is een rol die bij Ajax werkte voor me. Tussen de linies zogezegd. Ergens daar tussenin, wat ik ook als speler deed. Ik was geen echte aanvaller en geen echte middenvelder. Zo zie ik mezelf als trainer ook. Ik zou graag bij het eerste elftal betrokken zijn, maar ik denk dat mijn kracht meer ligt in het brengen van jeugdspelers naar de A-selectie."

In de optiek van Bergkamp is het gat tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal bij veel clubs vaak te groot. "Het zijn soms net twee eilanden. Ik zou als bruggenbouwer kunnen fungeren. Maar ik zou niet willen werken, alleen om iets te doen te hebben. Ik houd van een uitdaging en om verantwoordelijk te zijn voor het laten doorstromen van spelers", aldus Bergkamp. De voormalig topschutter werkte bij Ajax als assistent-coach en lid van het Technisch Hart. Na een interne machtsstrijd werd hij eind 2017 op non-actief gesteld door de Amsterdamse club.