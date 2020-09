‘Barcelona verwerpt bod van Man Utd en verwijst naar monsterclausule’

Manchester United heeft recentelijk geprobeerd om Ansu Fati los te weken bij Barcelona, zo brengt Catalunya Radio naar buiten. The Red Devils zagen een bod van circa 150 miljoen euro echter afgewezen worden door de Spaanse topclub. Korte daarna zette Fati zijn handtekening onder een nieuw contract in het Camp Nou. De pas zeventienjarige aanvaller ligt nu tot medio 2024 vast bij Barcelona.

Volgens bovengenoemd medium gaf Manchester United echter niet gelijk op in de strijd om de handtekening van Fati. Men wilde de ontsnappingsclausule van omgerekend 170 miljoen euro in de verbintenis van de jongeling activeren, maar ook deze poging bood geen soelaas. Barcelona liet namelijk fijntjes weten dat het bedrag van de clausule in de nieuwe deal was gestegen naar 400 miljoen euro. Het lijkt er daarnaast niet op dat trainer Ronald Koeman Fati in de laatste periode van de transferwindow nog laat gaan.

Barcelona deelt nummer Vidal weer uit en meldt nieuwe clausule van 400 miljoen

Met het oog op de toekomst is een belangrijke deal gesloten. Lees artikel

Fati nam vorige week het shirt met rugnummer 22 over van de naar Internazionale vertrokken Arturo Vidal over. De nieuwbakken international van Spanje maakte zondag tegen Villarreal (4-0) veel indruk met zijn twee doelpunten. Na afloop volgden er complimenten van Koeman. "Ik klaagde vorige week een beetje dat zijn rendement in de oefenwedstrijd tegen Elche niet optimaal was geweest. Hij speelde niet goed. Vandaag was dat echter wél zo en dat heb ik Fati ook verteld. Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Zijn diepgang was enorm, ongekend zelfs. We hebben van zijn kwaliteiten geprofiteerd. Hij is pas zeventien jaar en gaat een geweldige toekomst tegemoet, maar hij moet nog wel dingen verbeteren. Soms mist hij de concentratie."

Manchester United is al langere tijd op zoek naar vers bloed voor de aanvalslinie. Er was enige tijd serieuze interesse in Jadon Sancho, al weigert Borussia Dortmund om de Engelsman zomaar te laten gaan. BVB houdt naar verluidt vast aan de vraagprijs van 120 miljoen euro, terwijl de beleidsbepalers op Old Trafford niet verder willen gaan dan een transfersom van 108 miljoen euro.