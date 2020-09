‘Koploper van de Ligue 1 wil profiteren van situatie Ihattaren’

Stade Rennes heeft Mohamed Ihattaren op de radar staan, zo claimt Foot Mercato. De huidige koploper van de Ligue 1 wil de achttienjarige aanvallende middenvelder graag naar Frankrijk halen. De club moet wel diep in de buidel tasten bij een eventuele transfer, want Foot Mercato rept over een bedrag van minimaal twintig miljoen euro.

Ihattaren was onder Mark van Bommel en Ernest Faber een vaste kracht in het basiselftal van de hoofdmacht van PSV. Sinds de komst van Roger Schmidt naar Eindhoven is de jongeling echter niet meer verzekerd van een basisplaats. De 'moeizame relatie' tussen Ihattaren en de Duitse coach zou een transfer naar Stade Rennes kunnen inluiden, zo klinkt het.

Het is afwachten in hoeverre de berichtgeving uit Frankrijk klopt. Vooralsnog hebben Nederlandse media niets gemeld over de interesse van Stade Rennes. De club gaat momenteel aan kop in de Ligue 1. Na vijf speelrondes staat de club op dertien punten. Naast Ihattaren zou ook de achttienjarige buitenspeler Gabriel Veron van Palmeiras op het lijstje van Rennes staan.

Naar verluidt heeft Rennes al contact opgenomen met de entourage van de aanvaller van Palmeiras om te kijken of een transfer mogelijk is. Veron ligt nog tot de zomer van 2025 vast in Brazilië. Palmeiras zou minimaal 25 miljoen euro vragen voor de jongeling, die ook in de belangstelling staat van onder meer Barcelona, Atlético Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus en Benfica.