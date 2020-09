Klopp gelooft zijn oren niet en botst met Keane: ‘Zei hij dat echt?’

Liverpool wist Arsenal maandagavond met 3-1 te verslaan. De ploeg van Jürgen Klopp stond na 25 minuten spelen op achterstand door een doelpunt van Alexandre Lacazette na een fout van Andy Robertson. De thuisploeg pakte echter alsnog de drie punten door goals van Sadio Mané, Robertson en Diogo Jota. Analist Roy Keane stelde bij Sky Sports dat Liverpool enkele keren slordig was, maar Klopp kan zich totaal niet vinden in de observatie van de oud-middenvelder.

"Liverpool is een machine. Ze hebben geweldige aanvallende kwaliteiten. Ze zijn op dit moment qua conditie een van de beste teams", begint Keane lovend. De oud-speler van onder meer Manchester United had ook wat kritiek. "Ze waren op een paar momenten slordig achterin. Maar de klus is geklaard. Ze hebben een goede start van het seizoen."

??? "Did Mr Keane say it was a sloppy performance? Maybe he is speaking about another game..." ?? Jurgen Klopp v Roy Keane ?? pic.twitter.com/MIw47L6N0o — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 28, 2020

Klopp kon zich niet vinden in de constatering dat Liverpool slordig was. "Hoorde ik het goed? Zei meneer Keane dat het slordig? Ik kon jullie namelijk al horen. Zei hij dat echt?", aldus Klopp tegenover Sky Sports. "Ik hoorde het woord slordig. Wellicht hoorde ik het niet goed. Misschien ging het over een andere wedstrijd, want over deze wedstrijd had hij het niet kunnen hebben. Sorry."

"Dit was namelijk uitzonderlijk. Niets was slordig, echt helemaal niets. We speelden vanaf de eerste minuut dominant voetbal tegen een ploeg in vorm, een team dat honderd procent in vorm is. Je moet tegen deze ploeg erg voorzichtig zijn voor de counters", aldus Klopp. Keane probeert de manager vervolgens te kalmeren door aan te geven dat hij Liverpool niet slordig vond spelen, maar dat er sprake was van enkele slordige momenten.