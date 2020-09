Romano: Man United kan na akkoord liefst 27 miljoen euro opstrijken

Andreas Pereira vervolgt het seizoen definitief bij Lazio, zo is althans de overtuiging van transfermarktexpert Fabrizio Romano. De journalist meldt dat Manchester United en de Italiaanse club akkoord zijn over de overgang van Pereira, die in eerste instantie gehuurd wordt door Lazio. Het salaris van de eenvoudig Braziliaans international wordt voor de helft doorbetaald door United.

Lazio heeft de optie om Pereira na afloop van het seizoen voor 27 miljoen euro over te nemen. Hoewel de optie niet verplicht is, wordt de enorme hoogte van het bedrag op sociale media met gejuich onthaald door fans van Manchester United. De 24-jarige Pereira komt niet in de plannen voor van manager Ole Gunnar Solskjaer en is door de komst van Donny van de Beek compleet uit beeld geraakt op Old Trafford. Dit seizoen speelde hij nog geen enkele wedstrijd.

Pereira zat tussen 2005 en 2011 in de jeugdopleiding van PSV, maar koos op vijftienjarige leeftijd voor een avontuur bij Manchester United. Daar maakte de middenvelder in 2014 zijn debuut, al zou het nog vier jaar duren voordat hij een vast onderdeel van het eerste team werd. Tussendoor speelde Pereira op huurbasis voor Granada en Valencia. De afgelopen twee seizoenen mocht hij regelmatig invallen bij United, maar een vaste basisplaats zat er nooit in. Pereira speelde tot nu toe in totaal 75 wedstrijden voor de club, waarin hij 4 keer scoorde.