Veronica Inside doet verzoek aan Frank de Boer: ‘Natuurlijk roep je hem op’

René van der Gijp en Johan Derksen roepen bondscoach Frank de Boer op om Mohamed Ihattaren 'gewoon' uit te nodigen voor het Nederlands elftal. Laatstgenoemde maakt een lastige periode door bij PSV, maar volgens de analisten van Veronica Inside verdient hij desalniettemin een uitnodiging. "Natuurlijk moet je hem oproepen", aldus de gedecideerde Van der Gijp.

Ihattaren is onder PSV-trainer Roger Schmidt niet verzekerd van een basisplaats. Tegen Heracles Almelo (1-1) mocht de aanvallende middenvelder wél starten, maar hij werd na een teleurstellende eerste helft gewisseld. "Je kan eens proberen om hem uit die bubbel van PSV te halen, en een keer met hem te praten, en met hem te trainen", blikt Van der Gijp vooruit op de aanstaande interlandperiode. Overigens kan Ihattaren nog altijd switchen naar het Marokkaanse elftal, omdat interim-bondscoach Dwight Lodeweges hem niet liet debuteren in september.

Van der Gijp hoopt dat De Boer kennis gaat maken met Ihattaren. "En dat ook De Boer een keer ziet hoe hij eraan toe is, en hoe hij traint. Die jongen zal best even een issue hebben. Dan kun je gewoon met hem gaan zitten, van: 'Joh, wat is het probleem op dit moment?' We waren er twee jaar geleden allemaal van overtuigd dat die jongen nu een vaste plek in Oranje zou hebben. Dan vind ik dat je hem moet uitnodigen en zeggen dat er niks in is veranderd."

Ook Derksen hoopt van harte dat Ihattaren opgeroepen wordt. "Ik denk dat het voor het zelfvertrouwen van die jongen, want dat is nu een beetje aangetast, toch heel goed is dat De Boer aantoont dat hij in de toekomst plannen met die jongen heeft", zegt Derksen. "Want als hij zich door blijft ontwikkelen, wordt dat een jongen waar we nog tien jaar van kunnen genieten."

Wim Kieft weet dat een oproep voor Oranje ervoor zou kunnen zorgen dat Ihattaren definitief verbonden blijft aan Nederland. "Het heeft natuurlijk ook de reden dat we hem het gevoel willen geven hem graag te willen hebben in Nederland", aldus de oud-spits. "Die jongen is pas achttien, hè. Ik zeg maar even wat, maar Leroy Sané, die zal 23 jaar zijn (24, red.). Nou, dan heeft Ihattaren dus nog vijf jaar de tijd om zich zo door te ontwikkelen tot dat niveau. Voor Ihattaren is het helemaal niet zo erg, op zijn leeftijd, dat dit hem overkomt. De intensiteit moet echt omhoog bij die jongen. De manier waarop hij voetbalt, weliswaar met unieke kwaliteiten, is als een junior. Er wordt meer van hem verwacht."