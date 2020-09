Liverpool komt fout Robertson te boven en rekent af met Arsenal

Liverpool heeft maandagavond op eigen veld afgerekend met Arsenal. De bezoekers uit Londen kwamen tegen de verhoudingen in op voorsprong op Anfield. Alexandre Lacazette profiteerde van een fout van Andrew Robertson. Nog in de eerste helft stelde de thuisploeg orde op zaken: Sadio Mané en Robertson zorgden ervoor dat het team van Jürgen Klopp ging rusten met een 2-1 voorsprong. Vlak voor tijd werd de eindstand op 3-1 bepaald door invaller Diogo Jota.

Vroeg in de wedstrijd ontsnapte Mané aan een rode kaart. In een poging om Kieran Tierney van de bal te houden plantte hij zijn elleboog na 125 seconden spelen vol in het gelaat van de Arsenal-back. Scheidsrechter Craig Pawson spaarde Mané door een gele kaart uit te delen. De thuisploeg had de wedstrijd vanaf de eerste minuut onder controle, maar kwam na 25 minuten spelen toch op achterstand. Robertson verwerkte een voorzet vanaf de linkerflank ongelukkig, waardoor hij onbedoeld Lacazette vrij voor doelman Alisson zette. De Franse spits raakte de bal niet goed, maar desondanks liet hij de Braziliaanse sluitpost kansloos. Even daarvoor was Trent Alexander-Arnold dicht bij de openingstreffer namens Liverpool; zijn afstandschot werd van richting veranderd en spatte uiteen op de lat.

Arsenal kon niet lang van de voorsprong genieten. Al een paar minuten na de 0-1 trok Liverpool de stand gelijk. Pawson pastte uitstekend de voordeelregel toe toen Naby Keïta op het middenveld naar de grond werd gewerkt. De bal kwam terecht bij Mohammed Salah, wiens inzet nog gekeerd werd door Bernd Leno. Sadio Mané stond op de juiste plek om de gelijkmaker binnen te werken. Liverpool stelde in korte tijd orde op zaken en boog de achterstand om in een voorsprong. De voorzet van Alexander-Arnold was te hoog voor Mané, waarna Robertson in de zestien opdook en zijn eerdere fout goedmaakte door de 2-1 achter Leno te prikken. De voorsprong was verdiend, daar Liverpool de bovenliggende partij was en vrijwel de gehele eerste helft de lakens uitdeelde.

Virgil van Dijk, die net als Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd speelde, zette de lijnen uit in de achterhoede en strooide de volledige wedstrijd met fraaie passes. In verdedigend opzicht kwam hij persoonlijk nauwelijks in de problemen, maar zag hij toch hoe Lacazette in de tweede helft tot twee keer toe vrij voor Alisson opdook. Waar de Franse spits bij zijn eerste kans buitenspel bleek te staan, mocht het team van manager Klopp keeper Alisson bedanken voor een goede redding oog in oog met de Arsenal-aanvaller. Invaller Dani Ceballos had een weergaloze steekbal in huis op Lacazette, maar de spits wist de 2-2 niet te scoren. Aan de andere kant van het veld verprutste invaller Diogo Jota tot twee keer toe een grote kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Vlak voor tijd was het alsnog raak voor de Liverpool-aanwinst. David Luiz kopte een voorzet van Alexander-Arnold in de voeten van Jota, die vanaf de rand van het strafschopgebied de eindstand op 3-1 bepaalde.