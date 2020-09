Van der Gijp: ‘Advocaat vindt eigen basisspeler van het niveau-FC Dordrecht’

Robert Bozeník heeft zondag tegen ADO Den Haag (4-2 winst) geen enkele indruk weten te maken op de analisten van Veronica Inside. De spits van Feyenoord kreeg van trainer Dick Advocaat de kans in plaats van de geblesseerde Nicolai Jörgensen, maar kwam niet tot scoren. René van der Gijp insinueert bij VI dat ook Advocaat zelf het totaal niet in Bozeník ziet zitten.

"Hij vindt die Bozeník helemaal niks, maar echt helemaal niks. Dat vindt hij van het niveau-FC Dordrecht", aldus Van der Gijp. Advocaat zelf werd na afloop bij FOX Sports gevraagd naar zijn mening over de twintigjarige Slowaak, en zei toen veelzeggend: "Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, want ... alles kan beter."

Wim Kieft had gehoopt dat Bozeník zijn kans dit weekend zou grijpen. "Ik werd op een gegeven een beetje van die Jörgensen. Die stond er wel steeds in, maar ... Dus ik dacht: steek dan je energie in die Bozeník, en ga niets steeds roepen dat hij er niet zoveel van kan. En Dick heeft daar misschien ook wel gelijk in, dat hij er niet zoveel van kan, maar dat helpt hem natuurlijk ook niet. En ik zag hem vorig seizoen bij momenten invallen, was hij heel agressief, ging hij naar de eerste paal. Daar moet je hem een beetje op beoordelen, want voetballen kan hij niet echt. Je kan hem niet aanspelen, dat hij de bal vasthoudt."

Johan Derksen weet dat Advocaat momenteel niet gelukkig is bij Feyenoord. "Dick ergert zich een ongeluk", zegt Derksen. "Er komt geld vrij bij Feyenoord, dat gaat dan naar Varkenoord, de opleiding, wat natuurlijk op de lange termijn belangrijk is. Maar Dick zit er vandaag, en die wil vandaag succes hebben. Dick heeft helemaal geen belang om jeugdspelers in te passen, want dat kost punten. Dick wil gewoon een goede speler op een bepaalde positie, en als die Jörgensen steeds afhaakt, heeft hij geen goede vervanger."