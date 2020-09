Ajax wijst schikkingsvoorstel voor Edson Álvarez resoluut af

Ajax gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de KNVB voor Edson Álvarez. De voetbalbond wil de Mexicaanse middenvelder voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, schorsen voor zijn rode kaart tegen Vitesse (2-1 winst). De zaak wordt nu voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Volgens Ajax is er bij de door Álvarez gemaakte overtreding geen sprake van brutality (wreedheid), zoals de UEFA in zijn richtlijnen voor rode kaarten voorschrijft. De Telegraaf meldt verder dat de Amsterdammers zich gesterkt voelen door uitlatingen van diverse topscheidsrechters, die vinden dat de actie met maximaal geel had moeten worden bestraft.

Álvarez werd tegen Vitesse vlak voor rust van het veld gestuurd door scheidsrechter Pol van Boekel. De 22-jarige middenvelder ging na een duel met Loïs Openda op het been van laatstgenoemde staan, die ten val was gekomen en dus al op het gras lag. Het incident ontging Van Boekel in eerste instantie, maar na inmenging van de VAR en het bekijken van de beelden aan de zijlijn, besloot de arbiter alsnog tot rood.

Al tijdens de wedstrijd noemde Arnold Bruggink de rode kaart op FOX Sports 'belachelijk'. "Ik vind dit onhandigheid, het is ongelukkig", aldus de oud-aanvaller. "Als je goed kijkt zie je dat hij de bal wil meenemen van Loïs Openda, maar wat hij daarna doet, dat hoeft hij niet te doen natuurlijk. Maar hij moet zijn voet natuurlijk ook ergens neerzetten. Dit moment is echt veel te kort voor een rode kaart. Ik vind het belachelijk."