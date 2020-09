Andries Jonker onthult transfer van Telstar naar Serie A: ‘Een primeur’

Benaissa Benamar verlaat Telstar voor Sassuolo. De transfer is nog niet officieel afgerond, maar Telstar-trainer Andries Jonker bevestigde maandagavond voorafgaand aan de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Den Bosch dat de 23-jarige verdediger bij de club uit de Serie A gaat tekenen. Benamar ontbreekt tegen Den Bosch en heeft zijn laatste duel voor Telstar gespeeld.

Jonker werd voor het duel met Den Bosch gevraagd naar de afwezigheid van Benarmar. “Hem zijn we wellicht kwijt, en hier heb je een primeur, aan Sassuolo”, zegt de trainer tegen FOX Sports. “Alleen de handtekeningen ontbreken nog. In de voetballerij laat je zo’n speler dan niet spelen. Wij zouden tevreden zijn met datgene wat nu afgesproken is. We moeten nog wel concreet zakendoen en dat is nog niet gebeurd.”

Volgens Jonker is er een mondeling akkoord tussen beide clubs. “Er liggen afspraken die wat ons betreft akkoord zijn”, vervolgt de trainer. “En Benemar is zeer verheugd met zijn verbetering. Alle jongens, behalve Glynor Plet en Frank Korpershoek, spelen hier om meer, hoger en beter te bereiken. Sassuolo is meer, hoger en beter dan Telstar. Het past hem en hij wil het heel graag. En wij zouden tevreden zijn met de voorwaarden. Dus dan gaan we dat doen.”

“Dat is een gemis, maar dat is wel hoe het hier werkt. Hij is de vijfde speler die, sinds ik hier ben, de stap maakt. Daar doen we het voor”, aldus Jonker. Benamar speelde in de jeugd van onder meer Ajax en ADO Den Haag. Via FC Twente en Ittihad Tanger kwam hij vorig jaar bij Telstar terecht. Vorig seizoen kwam hij tot 26 competitiewedstrijden namens Telstar.