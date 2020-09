Eredivisie en KKD kritisch op harde maatregelen: ‘Er is geen enkel bewijs’

Het besluit van het kabinet om geen publiek meer toe te laten tot sportwedstrijden komt hard aan bij het Nederlandse betaald voetbal. De KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn in een persbericht kritisch op de nieuwe maatregelen, die het profvoetbal in Nederland hard zullen raken. "Dit is natuurlijk heel zuur, te meer daar er geen enkel wetenschappelijk bewijs is tussen de aanwezigheid van publiek in een stadion en de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland", luidt de verklaring.

Er was de afgelopen week kritiek vanuit de samenleving op het ongedisciplineerde gedrag van bepaalde supportersgroepen, maar afgelopen weekend hield de overgrote meerderheid van de supporters in de stadions zich aan de geldende maatregelen. Toch besloot de regering tot een verbod op publiek. "Dit treft ook het betaalde voetbal hard, keihard", aldus het persbericht. "Maar kennelijk is dit nodig. Veiligheid en gezondheid boven alles. Bij geen enkel (sport)evenement mag nu nog publiek aanwezig zijn de komende drie weken."

Het betaald voetbal is van mening dat het besmettingsgevaar in stadions klein is. "Het voetbal heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie in stadions te creëren. Wij menen ook dat dat heel goed gelukt is en onderzoek wijst dit ook uit. We zijn hiervoor overladen door complimenten door lokale overheden. Desalniettemin kiest Den Haag nu voor deze maatregelen. Dit hebben wij te accepteren. Helaas. Het voetbal pakt zijn verantwoordelijkheid."

Door het gemis van de supporters lopen de financiële zorgen van de profvoetbalclubs in Nederland verder op. "Het moeten spelen zonder publiek maakt natuurlijk wel dat de roep om steun uit Den Haag nog harder en luider wordt. Dat zal het kabinet ook begrijpen. Zoals ze dat eerder ook al deden." Eerder deed het betaald voetbal een beroep op overheidssteun, al werd een algemeen noodpakket door de regering afgewezen.

Verder roept het betaald voetbal mensen op om zich aan de maatregelen te houden. "We gaan er vanuit dat als een ieder zich aan de nieuwe maatregelen houdt, wij weer zo snel mogelijk met publiek kunnen spelen. En weer direct op het niveau waar we nu ook op zitten. Anders is de schade voor het voetbal en de overige sport in Nederland niet te overzien."