Lampard woest op dissonant: ‘Die zal nooit meer spelen voor Chelsea’

Marcos Alonso heeft zich afgelopen zaterdag onmogelijk gemaakt bij Chelsea, zo meldt The Athletic. De 29-jarige linksback werd op bezoek bij West Bromwich Albion in de rust gewisseld, op het moment dat Chelsea tegen een verrassende 3-0 achterstand aankeek. Manager Frank Lampard was hevig teleurgesteld in de prestaties van Alonso, die volgens hem schuldig was aan twee van de drie tegentreffers.

Naast Alonso werd ook Mateo Kovacic in de rust gewisseld. Waar laatstgenoemde zich na de pauze op de reservebank meldde om de tweede helft van West Bromwich - Chelsea te bekijken, besloot Alonso om direct na het douchen de spelersbus op te zoeken. De Spanjaard had daarvoor geen toestemming van de technische leiding van Chelsea en overtrad daarmee bovendien de strenge protocollen die gelden in verband met corona.

Chelsea kwam nog terug van een 3-0 achterstand tot een 3-3 gelijkspel, toch kwam Lampard volgens The Athletic na afloop woedend de kleedkamer binnen. De manager, die door insiders als 'furieuzer dan ooit' wordt omschreven, rekende zijn defensie 'duidelijke fouten' aan. "Bij de eerste kopt Marcos de bal zomaar naar het midden, waardoor die counter ontstaat", aldus Lampard. "En bij de derde laat Marcos zijn man lopen bij de hoekschop, een duidelijke fout. We kunnen zoveel besprekingen doen als we willen, als je zulke fouten maakt blijf je achter de feiten aanlopen."

Door het voorval afgelopen zaterdag lijkt de rol van Alonso op Stamford Bridge definitief uitgespeeld. Een bron meldt aan The Ahtletic 'verrast te zijn als hij ooit nog voor Chelsea speelt'. Chelsea trok met Ben Chilwell, die voor 55 miljoen euro overkwam van Leicester City, al een vervanger aan voor Alonso, maar de Engelsman was tegen West Bromwich niet inzetbaar. Daarom speelde César Azpilicueta, normaliter een rechtsback, de tweede helft als linksachter.