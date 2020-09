Rutte bevestigt: stadions blijven leeg en kantines gaan dicht

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Minister-president Mark Rutte bevestigde maandagavond op de persconferentie dat publiek niet meer welkom is bij sportevenementen. Voor de Eredivsie en Keuken Kampioen Divisie houdt dit in dat de stadions voorlopig leeg moeten blijven; supporters zijn niet welkom. De nieuwe maatregelen gaan dinsdagavond om 18.00 uur in en gelden in ieder geval voor drie weken.

Het coronavirus is bezig aan een opmars, zo blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het aantal besmettingen loopt op en de ziekenhuizen raken steeds voller. Momenteel liggen er 660 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 142 op de intensive care. Het aantal besmettingen steeg in de afgelopen 24 uur met 2914. Maandagmiddag meldden diverse media al dat er ‘ingrijpende maatregelen’ aangekondigd zouden gaan worden, die ook van toepassing zijn op het profvoetbal.

Bij grote sportevenementen, waar de wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie onder vallen, zijn toeschouwers niet meer welkom. "Vanaf morgen 18.00 uur 's avonds gelden landelijk strengere maatregelen waarvan we voor het weekend dachten dat ze alleen in het weekend nodig zouden zijn. Dat is een kwestie van voortschrijdend inzicht geweest", zei Rutte maandagavond, die het aantal besmettingen hard ziet oplopen. "Hard ingrijpen is nodig."

“De extra maatregelen zijn hard nodig om het virus terug te dringen", aldus Rutte, die meldde dat ook bij amateurwedstrijden geen supporters langs de kant mogen staan. "Door alle wedstrijden zijn er veel reisbewegingen en sociale contacten. Daarom geldt vanaf nu dat alle sportevenementen zonder publiek wordt afgewerkt, zowel op amateurniveau als in de proftak. Sporten kan, maar zonder aanmoedigingen langs de kant. Ook gaan alle sportkantines dicht.”

Bij de start van het nieuwe seizoen waren kleine aantallen supporters welkom in de stadions. In de eerste drie speelrondes ging dit niet altijd goed. Onder meer bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente was zichtbaar dat de coronaregels niet goed nageleefd werden. Dit leidde tot een boze reactie van Rutte tegenover de camera van RTL Nieuws. “Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle”, zei Rutte, die de vraag gesteld kreeg of het überhaupt te regelen is in stadions om supporters stil te krijgen. “Jahoor, gewoon je bek houden als je er zit. Gewoon de wedstrijd kijken en niet schreeuwen.”

Vorige week donderdag ging het opnieuw mis rondom een voetbalwedstrijd. Bij het Europa League-duel tussen Willem II en Rangers FC gaf de gemeente Tilburg toestemming aan achthonderd fans om het duel gezamenlijk op een plein te bekijken. De supporters stonden te dicht op elkaar en hielden zich ook niet aan andere regels, zoals het niet mogen schreeuwen of zingen. Afgelopen weekend hielden de fans in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zich over het algemeen goed aan de regels, maar desondanks is nu besloten dat de stadions voorlopig leeg moeten blijven.