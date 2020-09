Maandag, 28 September 2020

Andreas Pereira en Juan Mata op weg naar Serie A

AC Milan is nog altijd met Tottenham Hotspur in gesprek over de mogelijke komst van Serge Aurier. Norwich City-back Max Aarons is eveneens in beeld in het San Siro. (Daily Mail)

De komst van Udinese-spelmaker Rodrigo de Paul blijkt financieel niet haalbaar voor Leeds United. De promovendus verlegt de aandacht nu naar Todd Cantwell van Norwich City. (The Sun)

Manchester United kan Andreas Pereira mogelijk op korte termijn lozen. Lazio is concreet in de markt voor de Braziliaanse aanvallende middenvelder, die na de komst van Donny van de Beek niet meer voorkomt in de plannen bij the Red Devils. (Sky Italia)

Andreas Pereira is bovendien niet de enige middenvelder van Manchester United die in de belangstelling staat van Lazio. De Romeinen hebben ook routinier Juan Mata op de korrel. (The Sun)

Daniel James ziet een vertrek op huurbasis naar Leeds United niet zitten en wil voor zijn kans gaan bij Manchester United. Als er nog een nieuwe aanvaller wordt aangetrokken, heeft de Welshman echter weinig perspectief op speeltijd. (Sky Sports)