SC Heerenveen vraagt hoofdprijs voor Veerman na Premier League-interesse

SC Heerenveen krijgt een week voor het sluiten van de transfermarkt mogelijk nog te maken met een vertrek van Joey Veerman. Voetbal International maakt maandagmiddag melding van de concrete interesse van Southampton in de middenvelder. Naast de belangstelling vanuit Engeland is er ook een Spaanse club in de markt voor de 21-jarige middenvelder.

The Saints hebben Veerman, die in een eerder stadium ook werd genoemd bij Feyenoord, volgens de berichtgeving van het weekblad al langere tijd op de korrel. Scouts van de middenmoter uit de Premier League zaten afgelopen zaterdag voor de middenvelder op de tribune tijdens de wedstrijd tegen VVV-Venlo en zagen Veerman het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening nemen.

Southampton heeft zijn interesse naar verluidt inmiddels kenbaar gemaakt aan Heerenveen, dat als het inderdaad van een vertrek komt de ‘hoofdprijs’ zal vragen voor Veerman. De middenvelder ligt nog tot medio 2024 vast in het Abe Lenstra Stadion en is niet per se uit op een vertrek. Het plan was in eerste instantie dan ook om Veerman nog een jaar in Friesland te laten spelen en hem dan pas een volgende stap te laten zetten.

Voetbal International voegt wel toe dat Veerman niet van plan is om een ‘unieke kans’ te laten lopen. Of Heerenveen en Southampton elkaar in de komende dagen zullen vinden wat betreft een transfersom voor Veerman is dus afwachten. De transfermarkt sluit volgende week maandag 5 oktober.