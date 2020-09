Elia verklaart ‘vluchtgedrag’: ‘Ik was niet boos, maar een bezorgde vader’

Eljero Elia verliet de Galgenwaard zondag na de 3-1 overwinning van FC Utrecht op RKC Waalwijk vrijwel direct en dit leidde tot de nodige speculatie onder de achterban van de Domstedelingen over de beweegredenen van de aanvaller. Elia zelf heeft een dag later via Twitter een korte verklaring naar buiten gebracht, waarin hij stelt dat hij snel vertrok omdat zijn dochtertje met spoed naar het ziekenhuis was vervoerd.

“Helaas heb ik gemerkt dat er gespeculeerd wordt over het vluchtgedrag wat ik gisteren zou hebben vertoond na de wedstrijd”, schrijft Elia op het sociale medium. “Voor de duidelijkheid: ik was niet boos maar een bezorgde vader die het liefst zo snel mogelijk naar zijn dochter toe wilde.”

“Na de wedstrijd kreeg ik te horen dat mijn dochter van pas zes jaar oud met spoed naar de IC is gebracht. Wat zou jullie reactie zijn? Voortaan is het wellicht beter om niet gelijk conclusies te trekken als je niet overal van op de hoogte bent. Bedankt voor jullie begrip”, sluit hij af.

Elia kwam zondag als invaller een kwartier in actie tijdens de wedstrijd die FC Utrecht dankzij doelpunten van Mimoun Mahi, Gyrano Kerk en Sander van de Streek met 3-1 won. De ploeg van trainer John van den Brom stond maandag overigens alweer op het veld tegen ADO Den Haag en dat oefenduel achter gesloten deuren werd met 1-0 verloren. Voor FC Utrecht was er desondanks goed nieuws, aangezien aanvoerder Willem Janssen na lange afwezigheid zijn rentree maakte. Ook Elia speelde mee tegen de Hagenaars.