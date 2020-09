Eredivisie mag nog steeds hopen op komst van nieuwste Noorse sensatie

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Jens Petter Hauge, die al tijden wordt gevolgd door sc Heerenveen en zich sinds kort ook op de nadrukkelijke belangstelling van Leeds United en AC Milan mag verheugen.

Door Thijs Verhaar

‘Scoor alsjeblieft niet tegen AC Milan’. Dat zal Gerry Hamstra afgelopen donderdag ongetwijfeld gedacht hebben, maar zijn schietgebedjes hebben niet geholpen. De technisch manager van sc Heerenveen heeft Hauge al maanden op de korrel als gedroomde opvolger van Chidera Ejuke en hij weet als geen ander dat de prijs alleen maar hoger wordt nu de twintigjarige aanvaller zijn grote talent ook buiten de Noorse competitie laat zien. Helaas voor Hamstra was de linksbuiten van Bodö/Glimt in de derde voorronde van de Europa League de grote uitblinker tegen de Milanezen, die ondanks een goal en een assist van Hauge wel met 3-2 wonnen in San Siro. De aanvaller maakte zelfs zoveel indruk dat i Rossoneri volgens Sky Italia gelijk een bod hebben uitgebracht op de twintigjarige goalgetter, die ook een aanbieding van Leeds United op zak heeft.

De in Bodö geboren Hauge geldt in eigen land als het volgende Noorse doelpuntenkanon. Hij scoort al jaren met grote regelmaat voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen en mag in de toekomst bij het nationale elftal de strijd aanbinden met onder meer Erling Haaland, Alexander Sörloth en FC Groningen-aanwinst Jörgen Strand Larsen. Eind vorig seizoen veroverde hij een basisplaats bij Glimt, dat drie jaar geleden promoveerde naar de hoogste afdeling en nu onbedreigd afstevent op de eerste landstitel in de 104-jarige clubgeschiedenis. De stuntploeg won liefst 17 van de 19 wedstrijden en staat met nog elf duels voor de boeg reeds achttien punten voor op Rosenborg. De twintigjarige Hauge is met veertien competitietreffers en tien assists een van de grote gangmakers. Het heeft er daarom alle schijn van dat hij spoedig het clubrecord van duurste uitgaande transfer gaat verbreken, dat nu op naam staat van de door AZ aangetrokken Hakon Evjen (2,5 miljoen euro).

De twintigjarige Hauge zakt in de Eliteserien ondanks zijn jonge leeftijd geen moment meer door de ondergrens en toont met zijn bizarre rendement aan de Noorse competitie te zijn ontgroeid.

In drie Europese voorrondeduels was Hauge ook goed voor drie goals en vooral zijn glansrijke optreden tegen AC Milan zal van invloed zijn op zijn transferwaarde. De linksbuiten hoeft ondanks zijn goede prestaties vermoedelijk geen astronomisch bedrag te kosten, omdat hij nog maar een contract heeft tot de winter van 2021. In Noorwegen loopt het seizoen tot in december en de jongeling is er niet op uit om de ploeg te verlaten nu de eerste landstitel binnen een paar maanden een feit is. “Het is ontzettend leuk om nu een speler van Glimt te zijn. We hebben veel vertrouwen in wat we doen en daarom wil ik ook blijven”, meldde Hauge eind juli aan het Noorse TV2. “Heerenveen is een mooie en spannende club, want er zouden zeker mogelijkheden zijn om direct aan spelen toe te komen en stappen vooruit te zetten. Alleen voor nu geldt hetzelfde voor hun als voor Cercle Brugge: ik ga daar nu niet heen.”

Mogelijk dat zijn standpunt verandert nu het grote AC Milan echt werk lijkt te maken van zijn komst. “Ik ben erg onder de indruk van hun speelwijze. Vooral van Hauge”, beaamde trainer Stefano Pioli reeds na de wedstrijd aan VG. “Hij is een speler die ongetwijfeld mooie dingen gaat laten zien op internationaal en Europees niveau.” De flirt werd vervolgens beantwoord door Hauge die op zijn beurt aangaf dat het ‘leuk’ is om erkenning te krijgen. “Daarom ben ik voetballer geworden. Dit betekent dat ik op de goede weg ben. AC Milan is een heel grote club en het moge duidelijk zijn dat je dat serieus moet overwegen als het een mogelijkheid wordt om daar te spelen.” Glimt-coach Kjetil Knutsen heeft bovendien aangegeven een transfer niet in de weg te staan als er een bod komt wat aantrekkelijk is voor club en speler. “Ik denk dat Milan met hun speelstijl een heel goede optie voor Jens Petter zou kunnen zijn.”

Op fysiek vlak valt er nog het nodige te winnen voor Hauge, die qua creativiteit nog punten kan scoren als hij vaker zelf zijn man uitspeelt en dan met zijn sterkere rechterbeen een afspeelmogelijkheid zoekt.

Wie inzoomt op de kwaliteiten van Hauge komt echter tot de conclusie dat hij best nog een tussenstop kan gebruiken voordat hij daadwerkelijk naar een topcompetitie vertrekt. Statistieken van FootballCritic wijzen uit dat de linksbuiten zeer doelgericht is en een goede pass in huis heeft, maar op fysiek vlak is er nog veel progressie mogelijk, waardoor het risico bestaat dat hij in een betere competitie ondergesneeuwd raakt. Met zijn twintig jaar heeft hij nog alle tijd om zich rustig klaar te stomen voor het grote werk en daar hoopt Heerenveen dankbaar van te profiteren. De Friezen scouten al jaren met veel succes in Scandinavië en met Hauge nemen ze volgens FootballCritic weinig risico. De voetbalstatistiekenwebsite becijfert al zijn tien laatste optredens met een zeer ruime voldoende en geeft aan dat hij op dit moment gelijkwaardige prestaties als bijvoorbeeld Franck Ribéry en Antoine Griezmann kan overleggen.

De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge spelers, is de score van Hauge (78) uitstekend te noemen. Wel moet andermaal worden opgemerkt dat hij nog niet heel veel weerstand krijgt in de Noorse competitie. Dit seizoen werd hij in zeventien optredens zevenmaal uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De linksbuiten trekt graag naar binnen om voor gevaar te stichten met zijn sterkere rechtervoet. Glimt speelt in een zeer aanvallende 4-3-3-formatie, waarin Hauge ook wel eens als nummer tien of rechtsbuiten acteert. Zijn beste prestaties laat hij echter zien vanaf links, waar hij met indraaiende schoten constant voor gevaar zorgt.

In de laatste 1.800 speelminuten liet Hauge volgens FootballCritic eenzelfde niveau zien als Franck Ribéry.

Hauge is in de competitie gemiddeld elke 63 minuten bij een goal betrokken en vooral zijn schot in de korte hoek is dodelijk te noemen. De aanvaller zoekt graag de ruimte achter de verdediging om zo zijn snelheid te benutten. Glimt kan razendvlug omschakelen en als de linksbuiten één-tegen-één komt te staan, is het vrijwel altijd gevaarlijk. Hauge doet veel op snelheid, maar is ook behoorlijk handig in de kleine ruimte. Hij houdt het veld graag breed en heeft vaak oog voor de continu opstomende linksachter Fredrik André Björkan. Een combinatie met hem of een middenvelder leidt dan geregeld tot een schietkans, maar het meeste gevaar sticht hij toch echt zelf. In de Eliteserien completeert Hauge dit seizoen gemiddeld 2,7 dribbels per wedstrijd en die zijn allemaal op de helft van de tegenstander.

Tegelijkertijd schuwt hij ook zijn defensieve werk niet, wat belangrijk is in het succes van Glimt. Trainer Kjetil Knutsen hamert voortdurend op de positionering zonder bal en Hauge maakt daarin flinke stappen. Dit seizoen slaagt hij er gemiddeld twee keer per wedstrijd in om balbezit te veroveren op de helft van de tegenstander, waarmee duidelijk wordt dat zijn pressie resultaat oplevert. Vijfentwintig procent van die balveroveringen resulteert bovendien binnen twintig seconden in een schot van Hauge of een teamgenoot. Hij is bij balverlies samen met de rechtsbuiten en de spits de eerste die druk zet en is goed in staat om in een tactische discipline te spelen, wat door geïnteresseerde clubs uiteraard als een groot pluspunt wordt gezien.

Footballcritic wijst als grootste verbeterpunt nog wel op zijn keuzes onder hoogspanning. Het komt nog te vaak voor dat hij voor eigen succes gaat als een teamgenoot er beter voor staat. En als hij dan voor een voorzet kiest, is dit vaak een hoge, afdraaiende bal met zijn zwakkere linkerbeen. Dan kan hij er beter voor kiezen om zijn dribbelvaardigheden te benutten en van dichterbij een ploeggenoot zoeken om over de grond aan te spelen. Eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat dit soort voorbeelden steeds minder vaak voorkomen, want de twintigjarige is steeds slagvaardiger aan het worden. In zijn laatste drie officiële wedstrijden was hij steeds goed voor een assist en de motivatie van de naderende titel zal hem naar steeds grotere hoogten stuwen. Hauge noemt Chelsea zijn droomclub en met zijn huidige progressie lijkt dat op termijn verre van onmogelijk. Voor nu is het de vraag of AC Milan hem direct weet te verleiden of dat hij vasthoudt aan zijn plan om tot december bij Glimt te blijven en dan een vervolgstap te kiezen. Zolang er geen akkoord ligt, mogen Heerenveen en de hele Eredivisie blijven hopen.