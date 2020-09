Driessen ziet ‘betere speler voor Ajax dan Ziyech’: ‘Over twee jaar is hij weg’

Ajax sleepte zaterdagavond, na de winst op RKC Waalwijk van een week geleden, tegen Vitesse opnieuw met tien man een zege uit het vuur en Antony was wederom een van de hoofdrolspelers. De Braziliaanse nieuwkomer had een flink aandeel in de opbouw naar de openingstreffer van Noussair Mazraoui en nam in de tweede helft zelf de winnende 2-1 voor zijn rekening. De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen is zeer onder de indruk van Antony en trekt alvast een vergelijking met Hakim Ziyech, die Ajax afgelopen zomer verliet voor Chelsea.

“Hij wordt beter voor Ajax dan Ziyech. Ziyech is een geweldige speler, maar het rendement van Antony ligt veel hoger. Je ziet hoe makkelijk hij scoort, maar ik vind hem ook in de voortzetting geweldig”, stelt Driessen via de kanalen van zijn werkgever. “Ik geloof dat hij drie geweldige steekballen had, eentje op Noussair Mazraoui waar die goal uit kwam, een geweldige op Jurgen Ekkelenkamp en nog eentje op Dusan Tadic.”

“Hij ziet het spel goed. Ziyech was geweldig om te zien met die ballen die hij over het hele veld kan geven, maar het rendement van deze jongen ligt veel hoger”, vervolgt de chef voetbal van de ochtendkrant zijn relaas. “Je ziet ook dat Ziyech van origine een middenvelder is die in de aanval is gezet en hij is gewoon een aanvaller die vanaf de rechterkant speelt. Kwikzilverachtig.”

Ajax heeft São Paulo een bedrag van minimaal 15,75 miljoen euro betaald voor Antony en deze som kan via bonussen nog oplopen tot 21,75 miljoen. Driessen verwacht niet dat de Amsterdammers, ondanks het nog tot medio 2025 doorlopende contract dat Antony bij zijn komst ondertekende, lang over de dribbelaar kunnen beschikken: “Het wordt een genot om te zien hoe hij zich de komende tijd gaat ontwikkelen en ik denk dat hij over twee jaar weg is.”