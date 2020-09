Feyenoord vreest enorme klap: ‘Is dit dan belangrijk deel van de oplossing?’

De Eredivisie ging onlangs met een beperkt aantal supporters op de tribunes weer van start. Hier lijkt voorlopig echter een einde aan te komen, aangezien het kabinet volgens het Algemeen Dagblad en de NOS maandagavond bekend gaat maken dat er vanwege het rap toenemende aantal coronabesmettingen in ieder geval de komende drie weken geen fans welkom zijn in de stadions.

Bij Feyenoord wordt dit nieuws met ontsteltenis ontvangen: “Als dit juist is, is dit een enorme klap voor de clubs”, stelt een woordvoerder van de Rotterdammers in gesprek met RTV Rijnmond. “Wij zijn zeer benieuwd naar de toelichting, want is geen publiek bij voetbalwedstrijden dan een belangrijk deel van de oplossing?”

“Het Nederlandse betaald voetbal is één van bedrijfstakken die er echt alles, maar dan ook werkelijk alles aan heeft gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dat terwijl er nog steeds geen bewijs is dat het virus zich in de open lucht in stadions verspreidt”, vervolgt de woordvoerder van de club.

“Het is zuur voor alle clubs, dus ook voor Feyenoord, zeker na afgelopen weekend waarin we samen met de supporters er alles aan hebben gedaan om veilig van voetbal te kunnen genieten.” De KNVB heeft naar verluidt maandagmiddag om 17.00 uur een video-vergadering ingelast om de clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie op de hoogte te stellen van de nieuwe maatregelen.