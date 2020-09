Van Bommel: ‘Links en rechts hoor je al dat zijn manier van werken bevalt’

Ronald Koeman beleefde zondagavond zijn officiële vuurdoop als trainer van Barcelona en de Nederlandse oefenmeester kan met een 4-0 overwinning op Villarreal terugkijken op een geslaagd debuut. Mark van Bommel speelde in het verleden een seizoen voor de grootmacht uit Catalonië en de voormalige middenvelder merkt dat Koeman er vooralsnog goed op staat in het Camp Nou.

“Links en rechts hoor je al dat de manier van werken van Ronald de spelers bevalt. Natuurlijk is het bij een nieuwe coach altijd even wennen. Maar Nederlandse trainers kiezen over het algemeen voor aanvallend voetbal en de bal willen hebben. Door de jaren heen paste dat altijd bij Barcelona”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Van Bommel denkt dat Koeman zichzelf met dit klinkende resultaat voorlopig wat rust heeft verschaft om verder aan zijn elftal te schaven.

De ex-trainer van PSV geeft echter aan dat trainers van Barcelona echter altijd onder druk staan en hij krijgt bijval van Boudewijn Zenden, die in het verleden drie jaar voor de club speelde. Zenden noemt Villarreal ‘geen verkeerde tegenstander’, maar wijst ook op de aankomende confrontaties met Celta de Vigo en Sevilla: “In LaLiga is geen wedstrijd makkelijk. Dit zijn echter direct wel heel zware wedstrijden en er wordt een overwinning verwacht. Het is het lot van een coach van Barcelona. Alles wordt altijd afgemeten aan Real Madrid. Je mág niet achteropraken. Dat geldt het hele jaar en daardoor is er altijd druk.”

Patrick Kluivert zit als hoofd opleidingen van Barcelona dicht bij het vuur en hij is van mening dat Koeman ervaren genoeg is om zich niet van de wijs te laten brengen door het gerommel binnen de clubleiding. Kluivert looft daarnaast de kwaliteit van Koeman om spelers op de juiste plek te zetten en het beste uit individuen te kunnen halen: “Antoine Griezmann speelde vanaf rechts, Philippe Coutinho op het middenveld, Lionel Messi in de spits en Frenkie de Jong op zijn Nederlands Elftal-positie. Dat verschil – in positieve zin – merkte je meteen.”

Kluivert is daarnaast zeer te spreken over de verrichtingen van Ansu Fati tegen Villarreal. De jonge aanvaller nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening: “Natuurlijk maakt het me als hoofd opleidingen trots als je dat zeventienjarige mannetje het verschil ziet maken. We kennen zijn kwaliteiten, maar het is de speler die de trainer moet overtuigen van zijn meerwaarde. Ansu zal nog stappen moeten maken, maar hij is natuurlijk heel erg op de goede weg.”