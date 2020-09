Veel kritiek op ‘symboolpolitiek’ van kabinet: rampscenario dreigt

Het kabinet gaat maandagavond om 19.00 uur op een speciale persconferentie melden dat er geen publiek meer is toegestaan bij het profvoetbal, zo claimt het Algemeen Dagblad. Volgens de NOS zijn in ieder geval de komende drie weken bij alle sportevenementen geen fans meer welkom; niet bij profwedstrijden en niet bij amateurwedstrijden. Dit mogelijke besluit van het kabinet stuit op veel weerstand. Op social media vraagt men zich af waarom de politiek juist nu ingrijpt in het (prof)voetbal.

Het gedrag van voetbalfans rondom de duels Feyenoord - FC Twente en Willem II - Rangers FC werd hevig bekritiseerd. Verschillende politici waarschuwden voorafgaand aan het afgelopen weekend dat de fans zich moesten gedragen. In het voorbije weekeinde gedroegen de supporters zich goed in de diverse stadions, waardoor de verwachting was dat het kabinet het bij een waarschuwing zou laten. Nu lijkt het er echter op dat publiek alsnog verboden wordt bij sportevenementen.

"Het voetbal is blijkbaar weer de pineut bij dit kabinet", zo klaagt Jeroen Kapteijns, sportjournalist van De Telegraaf, op Twitter. "Ondanks alle inspanningen die zijn gedaan om de wedstrijden coronaproof te laten verlopen, wat in de overgrote meerderheid van de gevallen ook is gelukt. Dit heeft alle schijn van symboolpolitiek. Het kabinet wil ook bij amateurwedstrijden geen publiek meer, terwijl daar nog nadrukkelijker voor geldt, dat afstand houden en de buitenlucht de besmettingskansen minimaliseren." Rik Elfrink, journalist van het Eindhovens Dagblad, spreekt van een enorme klap voor de voetballerij. "PSV wilde zondag juist opschalen naar negenduizend toeschouwers. Het is allemaal voor niks geweest. (....) Enorme klap voor de sector en domper voor supporters.”

Ook Reon Boeringa van Voetbal International begrijpt het niet. "Tientallen duels rimpelloos verlopen, het publiek gedraagt zich (op die ene procent na) keurig. En het belangrijkste: er is geen enkele besmettingsketen te herleiden geweest tot een stadionbezoek. Symboolpolitiek met potentieel rampzalige gevolgen. Wat je op de koop toe krijgt door publiek uit stadions te weren, is precies het tegenovergestelde van wat je wil: clandestiene bijeenkomsten waar je geen toezicht op hebt. Je gaat dus van een controleerbare situatie buiten, naar oncontroleerbare situatie binnen."

De regering ziet zich de afgelopen weken geconfronteerd met een snelle toename van het aantal besmettingen. Momenteel liggen er 660 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 142 op de intensive care. Het aantal besmettingen steeg in de afgelopen 24 uur met 2914.