AD: Kabinet gaat publiek bij voetbal verbieden

Er wordt geen publiek meer toegestaan bij het voetbal, zo maakt het kabinet vanavond volgens het Algemeen Dagblad bekend bij een speciale persconferentie. Volgens de NOS is bij alle sportevenementen geen publiek meer welkom; niet bij profwedstrijden en niet bij amateurwedstrijden. Daarnaast moet de horeca in het hele land om 22.00 uur de deuren gaan sluiten, zo claimt de krant. De maatregelen zouden in ieder geval voor drie weken gelden.

De aanwezigheid van supporters bij voetbalwedstrijden was de afgelopen week meerdere malen onderwerp van discussie. Tijdens het treffen tussen Feyenoord en FC Twente in De Kuip van een week geleden overtraden supporters van de Rotterdammers de coronamaatregelen door te dicht bij elkaar te komen en, tegen de adviezen in, spreekkoren aan te heffen.

Ook de incidenten rondom de Europa League-wedstrijd tussen Willem II en Rangers FC leidden tot veel discussie. Supporters van de Tilburgers waren weliswaar niet welkom in het stadion, maar kwamen voor aanvang van het treffen in groten getale samen. De wedstrijd zelf werd op een groot scherm in de stad bekeken, waar de anderhalvemetermaatregel eveneens niet in acht werd genomen.

Het kabinet kiest er nu dus volgens ingewijden voor om de aanwezigheid van supporters helemaal niet meer toe te staan en zal dit maandagavond om 19.00 uur tijdens een persconferentie officieel bekendmaken. De regering ziet zich de afgelopen weken geconfronteerd met een snelle toename van het aantal besmettingen. Momenteel liggen er 660 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan 142 op de intensive care. Het aantal besmettingen steeg in de afgelopen 24 uur met 2914.