‘Leeds United krijgt stevige concurrentie in strijd om Teun Koopmeiners’

AZ dreigt een week voor het sluiten van de transfermarkt nog een van zijn belangrijkste spelers te verliezen. Aanvoerder Teun Koopmeiners werd in de afgelopen dagen al genoemd als mogelijke aanwinst voor Leeds United en volgens transferexpert Nicolò Schira zijn ook Fulham en Olympique Lyon in de markt voor de 22-jarige middenvelder.

De naam van Fulham passeerde onlangs ook al de revue, al was het toen nog niet duidelijk of the Cottagers inderdaad concreet werk willen maken van de komst van Koopmeiners. Afgaande op de berichtgeving van de journalist van onder meer La Gazzetta dello Sport is de Engelse promovendus nu wel echt in de race.

Schira introduceert dus bovendien Lyon als nieuwe gegadigde voor Koopmeiners. De werkgever van Memphis Depay neemt in de komende dagen mogelijk nog afscheid van de hevig aan Arsenal gelinkte Houssem Auoar, terwijl ook Jeff-Reine Adélaïde in verband wordt gebracht met een vertrek. AZ heeft naar verluidt een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro in gedachten voor Koopmeiners, die nog tot medio 2023 vastligt in Alkmaar.

De middenvelder zou, als het voor dat bedrag van een vertrek komt, na Vincent Janssen (voor 22 miljoen verkocht aan Tottenham Hotspur), Alireza Jahanbakhsh (voor 19 miljoen verkocht aan Brighton & Hove Albion) en Guus Til (voor 16 miljoen verkocht aan Spartak Moskou) de op drie na duurste uitgaande transfer van AZ kunnen worden. Koopmeiners liet afgelopen weekend nog aan De Telegraaf weten zich gestreeld te voelen door de belangstelling.

“Natuurlijk is het mooi, omdat ik graag die stap wil maken. Het zou vervelender zijn als er nooit een buitenlandse club voor mij komt. Maar er moet een hoop kloppen. Mocht ik al een goed gevoel bij een club hebben, dan moeten de clubs er ook nog uitkomen. Je bent van zoveel verschillende partijen en factoren afhankelijk of een transfer doorgaat, dat ik er nu ook niet zoveel mee kan”, stelde hij echter.