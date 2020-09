Ola John keert na acht jaar mogelijk terug in de Eredivisie

Ola John is onlangs aangeboden bij FC Emmen, zo meldt Reon Boeringa van Voetbal International op Twitter. De huidige nummer veertien van de Eredivisie is nog op zoek naar aanvallende impulsen, waardoor een samenwerking met de 28-jarige aanvaller tot de mogelijkheden behoort. John ligt nu nog tot medio 2021 vast bij Vitória Guimarães.

FC Emmen wil nog niet reageren op de mogelijkheid dat John naar De Oude Meerdijk verkast. De club uit Drenthe heeft de enkelvoudig Oranje-international in ieder geval op de radar staan, zo klinkt het. Recent werd John nog in verband gebracht met FC Twente, dat een oriënterend gesprek had gevoerd met het management van de speler. Een samenwerking met zijn oude club is echter uitgebleven voor John.

De aanvaller speelde jarenlang in de jeugd van de Tukkers en kwam in totaal tot 69 wedstrijden voor de club. In 2012 verkaste John voor twaalf miljoen euro naar Benfica. Hij werd in de afgelopen jaren verhuurd aan Hamburger SV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruña. Sinds de zomer van 2018 speelt John bij Vitória Guimarães. Dit seizoen maakte de aanvaller nog geen deel uit van de wedstrijdselectie, terwijl hij vorig seizoen veel aan spelen toekwam.