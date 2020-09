FIFA 21 ratings: Tagliafico houdt Azpilicueta en Marcelo onder zich

Vleugelverdedigers hebben in het moderne voetbal een steeds belangrijkere rol in het team. Backs moeten tegenwoordig meer kunnen dan een tegenstander uitschakelen; ook in aanvallend opzicht wordt er steeds meer gevraagd. Wie in FIFA 21 een belangrijke rol voor de rechts- en linksback in petto heeft doet er goed aan om een van onderstaande spelers in het team op te nemen.

In aanloop naar de release van de nieuwe game van EA Sports zijn de ratings van de vleugelverdedigers naar buiten gebracht. Liverpool-duo Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson mogen zichzelf in FIFA 21 de beste backs noemen. Beide backs hebben een overall rating van 87. Op het gebied van passing scoort Alexander Arnold 87, terwijl Robertson is beoordeeld met een rating van 83 op het gebied van snelheid. De Schots international wordt in verdedigend opzicht iets hoger ingeschat, maar zijn Engelse ploeggenoot is in aanvallend opzicht sterker.

Real Madrid-rechtsback Daniel Carvajal en Barcelona-linksback Jordi alba doen met een rating van 86 niet veel onder voor de spelers van Liverpool. Door Alba’s rating van 88 op het gebied van snelheid en 83 voor dribbelen is hij een groot wapen in aanvallend opzicht. Op de vijfde plaats is Kyle Walker van Manchester City terug te vinden. De Engels international heeft een rating van 85. Schieten hoef je hem overigens niet te laten doen, daar hij op dat gebied slechts een rating van 63 heeft.

Nicolás Tagliafico is de enige back in de top twintig die zijn brood verdient in de Eredivisie. De Argentijnse linkspoot in dienst van Ajax staat op een tiende plaats met een rating van 84. Hij mag zich meten met backs als Lucas Digne, Alex Telles, César Azipilicueta en Jesús Navas. Opvallend genoeg is geen enkele vleugelverdediger uit de Bundesliga terug te vinden in de top twintig. De Premier League daarentegen levert acht spelers aan deze lijst.

De twintig beste backs in FIFA 21