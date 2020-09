Opnieuw ontslag in de Bundesliga: ‘Ik ben teleurgesteld in de beslissing’

FSV Mainz 05 heeft afscheid genomen van Achim Beierlorzer. De Duitse club meldt maandagmiddag via de officiële kanalen dat de 52-jarige trainer per direct vertrekt. Assistent Jan-Moritz Lichte neemt het stokje over. Het is het tweede ontslag in korte tijd in de Bundesliga. Zondag brak hekkensluiter Schalke 04 met David Wagner. Het ontslag van Beierlorzer komt na de ruzie tussen de spelers en de clubleiding over de situatie van Adam Szalai.

Wagner moest vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties bij Schalke 04 en dit is ook de reden waarom Mainz nu zonder Beierlorzer het seizoen voortzet. Mainz staat na twee speelrondes op de zeventiende plek na nederlagen tegen RB Leipzig (3-1) en VfB Stuttgart (1-4). Komende vrijdag wacht een confrontatie met Union Berlin. Onder anderen Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste zijn actief bij Mainz.

"Ik ben teleurgesteld in de beslissing van de club. Toch wens ik Mainz en de ploeg het allerbeste voor de toekomst", zo laat Beierlorzer weten op de clubsite. Rouven Schröder, voorzitter van het technisch hart, geeft aan dat een trainerswissel noodzakelijk was. "We moesten kijken naar de huidige ontwikkelingen en antwoord geven op de vraag hoe het team van een nieuwe impuls kon worden voorzien. Het resultaat is dat we niet doorgaan met Beierlorzer als trainer."

Onlangs kwam naar buiten dat de spelers van Mainz 05 in opstand waren gekomen tegen de directie. De clubleiding stelde Szalai om ‘technische redenen’ op non-actief, maar dat motief lijkt niet op waarheid te berusten. De routinier meldde zich desalniettemin op het trainingscomplex en kreeg vervolgens te horen dat hij niet mee mocht trainen. De voltallige selectie besloot vervolgens om de training van 16.00 uur te laten schieten.

Ook Beierlorzer verschuilde zich achter technische redenen op een persconferentie, maar BILD verzekerde dat een dispuut over salaris ten grondslag lag aan de situatie. Op het hoogtepunt van de coronacrisis stemde de selectie naar verluidt in met het uitstellen van de betaling van de salarissen. Szalai zou degene zijn geweest die het bestuur er nadrukkelijk op zou hebben gewezen dat het tijd was om deze bedragen uit te keren en dat zou de clubleiding in het verkeerde keelgat zijn geschoten.