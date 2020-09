Maandag, 28 September 2020

Man United probeert het opnieuw met 72 + 28 miljoen

Keita Baldé is dicht bij een terugkeer naar de Serie A. De aanvaller van AS Monaco wordt maandag medisch gekeurd door Sampdoria, dat hem voor een miljoen euro huurt en hem voor twaalf miljoen definitief in kan lijven. (Sport Italia)

Ook Shkodran Mustafi staat voor een rentree in de Serie A. De verdediger van Arsenal is persoonlijk rond met Lazio over een jaarsalaris van een kleine drie miljoen euro. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United hoopt dat Borussia Dortmund zijn vraagprijs voor Jadon Sancho tegen het einde van de transferperiode nog laat zakken. The Red Devils hebben nu 72 miljoen euro, plus 28 miljoen aan bonussen, over voor de aanvaller. (Daily Mirror)

Internazionale heeft de vraagprijs voor Milan Skriniar laten zakken naar 49 miljoen euro. De door Tottenham Hotspur mag mogelijk zelfs voor 38 miljoen euro vertrekken, omdat i Nerazzurri ruimte willen maken voor de komst van N’Golo Kanté. (The Sun)

Borja Mayoral staat op het punt om Real Madrid te verruilen voor AS Roma. De spits, die eerder werd gelinkt aan Lazio, had bij de Koninklijke nog een eenjarig contract en werd afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Levante. (Sky Italia)