PSV betaalt miljoenen en strikt gewilde Ibrahim Sangaré

PSV heeft Ibrahim Sangaré overgenomen van het Franse Toulouse, zo meldt de Eindhovense club via de officiële kanalen. De Ivoriaanse middenvelder tekent in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen. "Ibrahim voegt power, lengte en atletisch vermogen toe aan ons middenveld", vertelt technisch manager John de Jong op de clubsite. "Dat zijn specifieke kwaliteiten die van toegevoegde waarde voor onze selectie." Sangaré komt naar verluidt voor negen miljoen euro over.

De international van Ivoorkust was al langer een gewenst target van PSV, zo geeft De Jong aan. "Sangaré is een speler met veel aansprekende kenmerken, die al op jonge leeftijd debuteerde in een topcompetitie. Zulke jongens kunnen op den duur interessant worden voor PSV en daarom volgen we ze intensief. Nu ontstond, ook door de degradatie van Toulouse, het juiste moment om toe te slaan. Wij waren echter niet de enigen die er zo over dachten en daarom zijn we erg blij dat het is gelukt."

Sangaré had in Toulouse nog een contract voor twee seizoenen. "Ik was toe aan de volgende stap in mijn loopbaan", zegt de 22-jarige middenvelder op de site van PSV. "Het verhaal van PSV spreekt me enorm aan. Mijn gevoel zegt me dat dit voor nu de beste keuze is. Hier kan ik me ontwikkelen en spelen om de prijzen. Het voetbal dat ze hier willen spelen en de ambities passen bij mij."

De middenvelder reisde afgelopen vrijdag naar Eindhoven, onderging zaterdag met succes zijn medische keuring en hoopt nu zo snel mogelijk zijn debuut te kunnen maken. "Ik kan niet wachten. Ik hoop dat het papierwerk zo snel mogelijk klaar is", aldus Sangaré. Donderdag speelt PSV in de voorronde van de Europa League uit tegen Rosenborg en zondag wacht een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.