Roger Schmidt ‘onnavolgbaar’: ‘Volgens mij geeft dat ook een beetje frustratie’

PSV kwam zondag niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo en een dag later worden er vraagtekens gezet bij de keuzes van trainer Roger Schmidt. De oefenmeester koos er in Twente voor zijn basiself ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen NS Mura in de Europa League op meerdere plekken te wijzigen en hield onder meer Donyell Malen en Ryan Thomas op de bank.

Clubiconen René en Willy van de Kerkhof plaatsen hun vraagtekens bij de keuzes van Schmidt: “Het was een teleurstellende wedstrijd. Ik kan hem even niet volgen. Donderdag win je in de Europa League met 5-1 en dan ga je drie of vier basisspelers eruit halen voor de volgende wedstrijd”, stelt Willy van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant.

Schmidt maakte deze keuzes naar verluidt onder meer vanwege het kunstgrasveld waarop in Almelo gespeeld moest worden, de zware blessures die Malen en Thomas pas net achter zich hebben gelaten en het drukke programma van zijn ploeg. René van de Kerkhof denkt echter niet dat dit de juiste manier van handelen is: “Je hébt die spelers, die moet je gewoon opstellen. Het was gewoon slappe hap zondag. Zeer matig. Ik heb er een hard hoofd in voor donderdag, tegen Rosenborg BK (in de Europa League, red.). Dat is andere koek dan Heracles.”

Zijn broer voegt toe dat het makkelijker voetballen is als een elftal langer in een vaste samenstelling op het veld staat en de spelers daardoor beter op elkaar ingespeeld raken: “Als er anderen gaan voetballen, wordt dit steeds moeilijker. Die hebben weer een andere speelstijl. En als je nooit zeker bent van je plaats, geeft dat volgens mij ook een beetje frustratie. Omdat je niet weet of je iedere week speelt, ook al voetbal je goed.”