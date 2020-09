Van Hanegem weet het zeker: ‘Dat wordt een sensatie in de Eredivisie’

Willem van Hanegem en Ernie Brandts zijn onder de indruk van Antony. De Braziliaanse aanvaller van Ajax kwam deze zomer over van São Paulo en maakte zaterdag tegen Vitesse (2-1 winst) zijn tweede doelpunt in dienst van de Amsterdammers. Van Hanegem ziet in de twintigjarige aanvaller een sensatie voor de Eredivisie.

De Kromme begint door Oussama Tannane van Vitesse een compliment uit te delen. "Die gozer laat net als Riechedly Bazoer de kaas niet van zijn brood eten, daar hou ik van", schrijft de oud-voetballer maandag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Geef die twee verantwoordelijkheid en ze betalen je terug met prestaties."

"Overigens was Tannane niet eens de allerbeste speler op het veld. Dat was de Braziliaan Antony van Ajax, wat een voetballer is dat. Flitsende acties, alles op volle snelheid en ook nog eens doelpunten. Dat gaat een sensatie worden in de Eredivisie", aldus Van Hanegem, die ook João Teixeira van Feyenoord even wil benoemen. "Bij de eerste actie zag ik al: dát is een echte voetballer. Nu niet volproppen met opdrachten die Antony en Teixeira."

Oud-international Brandts is in De Telegraaf eveneens lovend over Antony. "Een aanvaller die koelbloedig is voor de goal en altijd dreiging heeft in zijn spel. Hij is heel doelgericht en heeft lef. Dat Mohammed Kudus en Antony zich zo snel aanpassen in Nederland, is goed om te zien. Dat zegt ook iets over de Eredivisie. Voor jonge talenten is het in bijvoorbeeld de Engelse of Italiaanse competitie veel lastiger om zich verder te ontwikkelen. Dat is een ander niveau."