Phil Foden gaat in het geld zwemmen

Manchester United doet er alles aan om Alex Luna begin 2022 naar Old Trafford te halen. Het Argentijnse wonderkind van Atlético de Rafaela wordt ook gevolgd door onder meer AC Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain en Bayern München. (Daily Mirror)

Antonio Rüdiger kan onder manager Frank Lampard niet rekenen op een vaste plaats bij Chelsea. West Ham United wil hiervan profiteren en de centrumverdediger op huurbasis binnenhalen. (The Sun)

Rhian Brewster heeft zijn zinnen gezet op een transfer van 22 miljoen euro naar Crystal Palace. Liverpool eist echter een terugkoopoptie voor de aanvaller, waardoor er nog de nodige onzekerheid is rondom de overgang. (The Sun)