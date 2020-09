Van Hooijdonk geniet: ‘Echt geweldig, een lichtpuntje bij Feyenoord’

Feyenoord pakte zondag in eigen huis drie punten tegen ADO Den Haag (4-2). Pierre van Hooijdonk heeft tijdens het duel in De Kuip vooral genoten van João Carlos Teixeira, die in de rust Orkun Kökcü verving. De middenvelder, overgekomen van Vitória Guimarães, maakte in de tweede helft een zeer sterke indruk, vindt Van Hooijdonk.

"Teixeira is mij wel opgevallen. Die vond ik echt geweldig", begint de oud-spits bij Studio Voetbal. "Dat is voetbal. Het was de eerste keer dat ik hem wat langer aan het werk heb gezien en dat beviel me enorm. Een lichtpuntje bij Feyenoord." Tafelgenoot Theo Janssen is het met de oud-spits eens: "Hij kent de ruimte, dat is mooi. Hij staat altijd tussen de linies."

Van Hooijdonk vond Feyenoord veel beter ten opzichte van het gelijkspel tegen FC Twente (1-1) vorige week. "In de eerste helft, in de eerste twintig minuten, kwam ADO nog wel onder de druk uit. In de tweede helft, door twee wissels ook, stond het veel beter. De intentie was anders dan tegen FC Twente. Toen liep alleen Nicolai Jörgensen te jagen en de rest stond op de middenlijn."

Commentator Arno Vermeulen denkt echter dat trainer Dick Advocaat in de rest van het seizoen niet langer druk wil gaan zetten op de tegenstander. "Hij wil het niet. De eerste helft was heel slecht. Ze gaven heel veel kansen weg aan een heel groen en bleu ADO. Advocaat wil de rest van het seizoen niet zo spelen. Hij zegt ook tegen zijn spelers dat ze niet in de kleine ruimte kunnen spelen."