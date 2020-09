Studio Voetbal ‘basht’ miljoenenaankoop: ‘Zijn cijfers zijn volkomen dodelijk’

PSV kwam zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo. De ploeg van trainer Roger Schmidt kon zeer weinig kansen creëren bij het bezoek in Almelo, terwijl het veldspel volgens de analisten van Studio Voetbal ook slecht was. "Het was dramatisch. Echt ongelooflijk, zoveel slechte passes", constateert oud-middenvelder Theo Janssen.

Tafelgenoot Arno Vermeulen richt zijn pijlen op Bruma. "Daar kon je echt niet omheen. Het lijkt heel makkelijk om Bruma weer te bashen, maar het was weer niet om aan te zien", zegt de commentator. "Vorige week viel hij in, maar nu stond hij in de basis. Hij heeft niet één gelukte actie gedaan in deze wedstrijd. Twaalf miljoen, contract tot 2024", wijst Vermeulen op de transfersom van de aanvaller.

Oud-spits Pierre van Hooijdonk kan zich helemaal vinden in de kritiek. "Ik heb vaak genoeg wat over hem gezegd. Dat mag geen makkelijke uitweg zijn, maar hij deed zó weinig goede dingen. Hij moet op de trainingen geweldige dingen laten zien dat hij elke keer maar weer opgesteld wordt. Zijn geluk is dat er een nieuwe trainer is."

Vermeulen haakt weer in op het betoog van Van Hooijdonk en wijst naar de cijfers van Bruma. "De cijfers die we hebben zijn volkomen dodelijk. Als een speler dit laat zien, ben je klaar. Nul geslaagde voorzetten, nul gecreëerde kansen en slechts zeventien procent van zijn duels werd gewonnen. Verder alleen maar verkeerde passes en balverlies. Dat boek is nu wel dicht."