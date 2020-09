‘Barcelona betaalt Ajax in 2020 alleen ‘een symbolisch bedrag’ voor Dest’

Ajax incasseert naar verluidt een bedrag van rond de twintig miljoen euro voor de verkoop van Sergiño Dest aan Barcelona; een transfersom die door bonussen nog kan oplopen. Volgens journalist Joan Domènech zal Ajax pas volgend jaar een flink deel van de vaste transfersom op de bankrekening zien verschijnen. De Spanjaard claimde zondagavond laat dat Barcelona dit kalenderjaar alleen ‘een symbolisch bedrag’ overmaakt.

De coronacrisis heeft er bij Barcelona financieel zó ingehakt dat er flink moest worden gepuzzeld om tot een akkoord te komen met Ajax. De verkoop van Nélson Semedo voor dertig miljoen euro aan Wolverhampton Wanderers zorgde er niet voor dat de Spaanse club meteen kon doorpakken. Barcelona kan in verband met afspraken met de Spaanse regering, als resultaat van de financiële steun tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, slechts een kwart van de transferinkomsten weer uitgeven. Dat geldt op dit moment voor 34 van de 42 profclubs in Spanje. Bij deze clubs is door LaLiga geconstateerd dat de brutokosten van de A-selectie hoger zijn dan is toegestaan.

In het geval van Semedo mocht Barcelona dus slechts 7,5 miljoen euro van de transfersom van 30 miljoen euro aan een eventuele nieuwe speler uitgeven. Het is niet waarschijnlijk dat dit ‘het symbolische bedrag’ is wat al de kant van Ajax opgaat. Domènech stelt dat Barcelona de transfersom volgend jaar in twee termijnen zal gaan betalen. De club van Ronald Koeman en Frenkie de Jong was de voorbije weken vooral bezig om ruimte te maken in het salarishuis. Dure krachten als Luis Suárez, Ivan Rakitic en Arturo Vidal werden al dan niet in ruil voor een relatief lage transfersom uitgezwaaid om zich op die manier bijna dertig miljoen euro bruto aan salariskosten te besparen.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf claimt dat de onderhandelingen tussen het kamp-Dest en Barcelona over een contract maandag starten en dat de Amerikaans international nog niet naar Spanje is afgereisd. Dat zal waarschijnlijk dinsdag zijn, daar geen complicaties in de gesprekken over een meerjarige verbintenis worden verwacht. De verwachting is dat Ajax en Barcelona vanaf woensdag de transfer wereldkundig maken. Het contract van Dest met Ajax loopt nog twee seizoenen door.