Van Hanegem: ‘Bij Ihattaren loert het gevaar dat we een topspeler verzieken’

Willem van Hanegem hoopt dat Mohamed Ihattaren snel weer de oude wordt. Het achttienjarige talent van PSV is onder trainer Roger Schmidt niet meer steevast een van de elf basiskrachten zoals hij vorig seizoen was, omdat de Duitser vooral kijkt naar het moment van nu en niet het theoretische potentieel over enkele jaren. Ihattaren heeft ondertussen in een officieel duel in 2020 nog geen enkele goal of assist weten te noteren en ook zondag bij Heracles Almelo (1-1) kwam het er niet uit.

Ihattaren kreeg zijn eerste basisplek onder Schmidt in de Eredivisie, maar in de rust werd de tiener alweer gewisseld. Van Hanegem heeft zo zijn bedenkingen bij de gang van zaken. “Ihattaren moet zich nu veel meer het spelsysteem van PSV eigen maken. Want dat is blijkbaar een heel ingewikkeld systeem, daar in Eindhoven”, zegt de oud-voetballer en -trainer maandag op cynische wijze in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Eerlijk gezegd zie ik gewoon een ploeg die het moet hebben van simpel countervoetbal. Dat mag hoor, maar laten we nou niet doen alsof het onder trainer Roger Schmidt opeens hogere wiskunde is.”

“Ihattaren zag ik vorig seizoen in Eindhoven tegen Ajax en hij was een klasse apart. Het is een geweldige speler”, benadrukt Van Hanegem. “Die jongens komen in sneltreinvaart omdat ze onbevangen zijn, doen wat in ze opkomt. En als dat zo is, komen de wijsneuzen die ze in een keurslijf proppen. Bij Ihattaren loert het gevaar dat we een topspeler verzieken. Nee, we zijn niet bezig hem de wetten van het topvoetbal bij te brengen, daar geloof ik niet in.”

Bij FOX Sports suggereerden Kenneth Perez en Ronald de Boer dat Ihattaren nog steeds kan lijden onder het verlies van zijn vader, iets minder dan een jaar geleden. Dat sluit Van Hanegem ook niet uit. “Ik denk dat Ihattaren zijn steun en toeverlaat op sportgebied is kwijtgeraakt. Die kwaliteitsloze Bruma past misschien beter in het systeem, Ihattaren heeft in zijn kleine teen echter meer talent. Gisteren in Almelo werd hij weer gewisseld, al kwam het misschien door een blessure. Maar daarvoor speelde hij ook te vaak niet.”

Van Hanegem hoopt dat kersvers bondscoach Frank de Boer de helpende hand toesteekt en Ihattaren komende maand speeltijd geeft. In de interlands onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges werd de tiener weliswaar opgeroepen, maar zijn debuut bleef uit. Ook dat zal ongetwijfeld een teleurstelling zijn geweest. “Dit is een geweldig talent dat je door een moeilijke fase in zijn leven moet helpen. Dan moet je niet zeveren over systemen of over een kilo meer of minder. Dwight Lodeweges liet hem bij Oranje ook maar zitten. Terwijl we daarvoor op onze knieën lagen of hij alsjeblieft voor Nederland wilde kiezen. Als ík dat al teleurstellend vind, hoe zal de speler zelf dat vinden?”